近年NBA強權公鹿本季怎麼了?今(1)日再以99：122慘敗給灰熊，吞下四連敗，目前戰績1勝4敗，排名東區最後一名，與暴龍、活塞一起當爐主，若再這樣下去，連當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo都可能失去耐心而尋求交易。
Antetokounmpo本季場均28.8分、11.8籃板，表現依舊維持高檔，但美國媒體直言，若公鹿不盡快解決問題，可能會失去這位球隊支柱。根據美國媒體《CBS Sports》的NBA內幕消息人士Bill Reiter所言，「Giannis 對球隊的忠誠度取決於公鹿能否迅速扭轉頹勢，若球隊持續低迷，他離開的可能性將大增。」
儘管Antetokounmpo剛簽下三年1.75億美元(約55.9億台幣)的延長合約，但近兩個球季，公鹿隊在季後賽都提前出局，讓字母哥的耐心逐漸消磨殆盡。上賽季結束後就曾公開呼籲，球隊必須提升戰力，並對陣容補強提出要求。
雙星合作無火花 Lillard陷入低潮
然而今年開季公鹿又跌入谷底，Antetokounmpo與明星後衛Damian Lillard的合作，似乎仍未找到平衡點，產生的化學效應有限。本場比賽碰上灰熊，Damian Lillard全場12投僅1中，三分球6投0中，只拿到4分，表現乏善可陳，也無法給予Antetokounmpo足夠的支援。
陣容老化成隱憂 薪資空間卡
公鹿隊陣容老化也是極大的隱憂，Lillard（34歲）、Antetokounmpo（29歲）、Middleton（33歲）、Brook Lopez（36歲）和Bobby Portis（29歲），加上薪資空間已達上線，都阻礙公鹿陣容的改變與發展。
防守問題嚴重 被對手予取予求
昔日二當家Khris Middleton開季又因傷缺陣，健康狀況不穩定，也讓球隊前景蒙上陰影。加上Jrue Holiday離隊後，公鹿後場防守能力下滑，也導致失分上升，本季5場平均淨勝分為-8.6，在東區敬陪末座。而本場比賽灰熊Ja Moran僅花了21分28秒，就輕鬆達成大三元，也顯現出公鹿的防守困境。
🔥NBA／怒了？字母哥罕見質疑球隊：我們在打啥
Antetokounmpo季初受訪時就曾輕描淡寫地談到球隊表現與他未來的關聯：「如果今年我們無法奪冠，那我會被交易嗎？這是我們身處的環境，每個人都要面對這樣的壓力。」
而根據《台灣運彩》奪冠賠率顯示，公鹿目前奪冠賠率逐漸飆升，已達到11.75，排名聯盟第8。而根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，本季公鹿有逾80%的機率打進季後賽，但最多只能挺進次輪。
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儘管Antetokounmpo剛簽下三年1.75億美元(約55.9億台幣)的延長合約，但近兩個球季，公鹿隊在季後賽都提前出局，讓字母哥的耐心逐漸消磨殆盡。上賽季結束後就曾公開呼籲，球隊必須提升戰力，並對陣容補強提出要求。
雙星合作無火花 Lillard陷入低潮
然而今年開季公鹿又跌入谷底，Antetokounmpo與明星後衛Damian Lillard的合作，似乎仍未找到平衡點，產生的化學效應有限。本場比賽碰上灰熊，Damian Lillard全場12投僅1中，三分球6投0中，只拿到4分，表現乏善可陳，也無法給予Antetokounmpo足夠的支援。
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公鹿隊陣容老化也是極大的隱憂，Lillard（34歲）、Antetokounmpo（29歲）、Middleton（33歲）、Brook Lopez（36歲）和Bobby Portis（29歲），加上薪資空間已達上線，都阻礙公鹿陣容的改變與發展。
防守問題嚴重 被對手予取予求
昔日二當家Khris Middleton開季又因傷缺陣，健康狀況不穩定，也讓球隊前景蒙上陰影。加上Jrue Holiday離隊後，公鹿後場防守能力下滑，也導致失分上升，本季5場平均淨勝分為-8.6，在東區敬陪末座。而本場比賽灰熊Ja Moran僅花了21分28秒，就輕鬆達成大三元，也顯現出公鹿的防守困境。
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Antetokounmpo季初受訪時就曾輕描淡寫地談到球隊表現與他未來的關聯：「如果今年我們無法奪冠，那我會被交易嗎？這是我們身處的環境，每個人都要面對這樣的壓力。」
而根據《台灣運彩》奪冠賠率顯示，公鹿目前奪冠賠率逐漸飆升，已達到11.75，排名聯盟第8。而根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，本季公鹿有逾80%的機率打進季後賽，但最多只能挺進次輪。