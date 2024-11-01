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根據最新統計，新竹房價所得比高達10.82倍，位居全台第四，僅次於台北市、新北市及台中市。信義房屋指出，新竹的「三高」特質——高學歷、高所得、高出生率，加上人口持續正成長，使得房市需求始終維持強勁，建議首購族往蛋白區移動，香山區牛埔騎車跨區移動只需多10分鐘，就能省千萬，日漸受購屋族歡迎；南寮更是還有3字頭物件，都屬於首購友善區段。信義房屋光埔特區店經理林詩偉表示，三年前新竹的房價所得比低於全台平均，但近期房價走揚，目前房價已與新北市不相上下，觀察科學園區就業人口穩定增長，五年來增幅達16%，持續帶動剛性需求。第七波信用管制實施後，市場回歸首購環境，蛋黃區南雅大潤發週邊、光華商圈、武陵商圈等屋齡較高中古屋；蛋白區牛埔、南寮地區的新成屋，是新竹相對首購友善的區段。「多騎車10分鐘，就能省下1000萬，同時擁有更大的居住空間。」新竹經國店專案經理陳彥傑表示，越來越多園區客戶開始往香山區牛埔看房，週邊10-15年屋齡平均單價45-50萬，3房總價約1800-2100萬元。因新竹腹地小，騎車10分鐘即可跨區享受北區生活機能，且牛埔離主幹道中華路近，南來北往都方便，開車5分鐘即可到茄苳景觀大道，再開就能銜接國道三號；隨著公道三路開通，也讓牛埔直通68快速道路，近期越來越受首購族歡迎。另一值得首購族關注的，是南寮地區。陳彥傑說，南寮新成屋屋齡普遍在5-10年之間，較舊大樓也才16年，電梯大樓2房總價約1100萬元、3房則在1400-1500萬元左右，單價約35萬上下，騎車到市區僅需10-12分鐘，適合生活圈在市區的購屋族。當區目前約有15個建照仍在申請中，亦顯示建商看好此區發展性。林詩偉分析新竹房市短期走勢，受信用管制影響，成交量明顯下滑，房價可能微幅修正，但長期來看，仍會穩定成長。他指出，目前房市物件選擇增多，買方可以更從容地挑選心儀房屋。對於有意入市的首購族，林詩偉建議，先釐清自身貸款條件以選擇最理想的貸款方式，目前銀行審核更為謹慎，無論新青安或首購貸款，撥款時間將拉長至2-3個月，就算符合首購貸款8成、適用寬限期者，也建議拉高自備款比例，以應對銀行趨保守的鑑價。許多首購族向長輩籌措資金，陳彥傑提醒，每年總額244萬元的贈與免稅額是合併計算的，若同時支援數名兒女購屋，應多加留意避免影響節稅規劃。