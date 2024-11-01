我是廣告 請繼續往下閱讀

2024台北金融科技展今（1）日開展，各家金控也秀AI實力，台新金控今年聚焦「用心跳寫歌」、「台新腦」、「智慧金融」、「智能永續」及「資訊生產力」5大亮點。台新金資訊長孫一仕受訪時透露，台新在AI相關設備已投入近3000萬元，配置16片H100 GPU，提供高效算力，預計年底推出「生成式AI智能客服」，目標提升智能客服25%的生產力，明年台新金也將有12種全新AI應用出爐。為將AI實力具體而生活化的呈現，台新金現場展區有５大主題，包括只要感應使用者的心跳，即可生成貼近「心聲」的一段歌曲，有助於民眾理解生成式AI如何融入生活層面，還有自主建置的大型語言模型「台新腦」，更首度運用在智能客服領域，以擬真化、口語化的方式，將金融知識化繁為簡，拉近與客戶的距離。不僅如此，民眾現場拍照交由「台新腦」影片生成模型，便可自動生成專屬的20秒Q版人形影片，吸引許多民眾到場實測下載。另外，台新人壽運用AI機器人，協助客戶透過對話即可填寫表單，體現出AI是如何融入日常金融服務中；台新銀行運用Chat GPT 4o語言模型結合時下熱門的MBTI設計出趣味問答，使用者可快速得知自己的個人特質，進一步獲知適合的Richart金融產品與Richart Life點數服務，感受全方位的便利生活金融服務。台新證券數位投資工具「台新Woojii APP」具備智慧選股功能，透過簡單的測驗就能推薦民眾適合的投資策略。「綠色永續數據庫平台」則是整合ESG新聞、永續報告書、漂綠新聞及已揭露的企業ESG風險態樣等數據，以生成式AI分析企業ESG作為製成生成視覺化報告，協助企業達成永續經營的目標。不僅如此，還設置由台新銀行與知名風險評估暨解決方案機構（Moody's）共同合作導入數位技術蒐集資料，透過「智慧型徵信報告服務模組」可簡化流程、提升效率，掌握客戶各項訊息及變化，以監控授信品質與風險管控，逐步落實至金融服務中。另外，台新「AI智慧通」，便將AI導入企業網路銀行的智能客服中，提供企業客戶全新的數位體驗，更挹注「SME綠色金融服務平台」快速回應客戶需求，升級金融服務體驗。台新銀行也運用AI偵測及大數據分析建立防詐機制，「戰神模型」正是防詐核心，協助實體分行及數位通路建立防詐網路，一同守護客戶的資產；「程式撰寫助手」則可加快程式編寫速度，減少重複性工作進而提高生產力，還有「辦公室軟體協作工具」一起協助員工減輕負擔、提高工作效率。台新金資訊長孫一仕強調，台新金旗下台新銀行是「內建AI的銀行」，也領先業界成為第一個企業銀行的智能客服，包括內顯的內部做防詐等，外顯方面則可用更好的AI來服務客戶，而目前台新金整體相關硬體，大概投入近3000萬元，包括買了16片輝達H100做GPU算力，以訓練跟應用模型。在應用端部分，目前已確定落地的有3大應用，包括智能客服、內部自治管理及圖片生成，希望智能客服能更理解客戶需求，並做到「負責任的AI」，AI智能客服真正上線前，內部持續測試，已進行5輪循環測試，預計生成式AI智能客服今年對外上線，初期希望至明年底可提升25%生產力效能。另外，目前台新金有20名AI相關人才，其中7人是AI訓練師，台新希望AI智能客服達到「連台語也能通」，台新金目標明年將有12種全新應用出爐，像是讓理專智能化，或是讓新人與AI對練等，有不同問法，讓新人快速掌握。