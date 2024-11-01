康芮颱風快閃台灣5小時，為各地帶來不少災害，尤其位在第一線的台東，不過《NOWnews今日新聞》記者今（1）日直擊台東市區市場觀察發現，雖然台東前一天遭受狂風暴雨襲擊，但當地整理的速度非常快，許多店家已經恢復正常營業，市場也都整理妥當，記者還遇到前一天把水果留在攤位的店家老闆。吳老闆透露，其實他們不是把水果留在原地就跑去躲颱風，離開前他們有特別拉帆布蓋住，無奈風實在太大了，所以帆布被吹起來，慶幸鳳梨和西瓜都沒有損害。
雖然台東昨天被颱風肆虐一整天，但因為康芮颱風出海速度相當快，今日一早就看到台東豔陽高照，已經恢復成藍天白雲的好天氣。記者實際走到市區觀察，也發現當地市景恢復速度非常快，除了部分店家的招牌、廣告布幕被強風吹到毀損，馬路上已經看不到前一天被強風吹飛的樹枝等雜物，變得非常乾淨，店家也迅速整理店面，一早就正常營業。
走進前一天被康芮吹得滿目瘡痍的市場，也不見昨日的災況，大致都已經被整理好，且因為今天是農曆初一要拜拜，所以有許多人潮一大早就出門採買，尤其水果店有不少人潮。《NOWnews今日新聞》記者前一天直擊一家沒開店，卻把西瓜、鳳梨擺在門口的水果行，今天詢問才知道，原來吳老闆離開前有拉好布幕，但因為風實在太大，帆布被吹飛，所以才會看到西瓜和鳳梨被放在外面的情景，吳老闆還笑說，因為今天是拜拜的日子，所以完全沒有受到颱風影響，「生意比平常還好！」
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走進前一天被康芮吹得滿目瘡痍的市場，也不見昨日的災況，大致都已經被整理好，且因為今天是農曆初一要拜拜，所以有許多人潮一大早就出門採買，尤其水果店有不少人潮。《NOWnews今日新聞》記者前一天直擊一家沒開店，卻把西瓜、鳳梨擺在門口的水果行，今天詢問才知道，原來吳老闆離開前有拉好布幕，但因為風實在太大，帆布被吹飛，所以才會看到西瓜和鳳梨被放在外面的情景，吳老闆還笑說，因為今天是拜拜的日子，所以完全沒有受到颱風影響，「生意比平常還好！」
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