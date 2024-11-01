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▲在自造遊戲區，大小朋友盡情於大型畫布揮灑創意。（圖／取自特公盟臉書）

▲特公盟每小時都會啟動「大型泡泡網」讓泡泡雪夢幻降臨。（圖／取自特公盟臉書）

▲信義房屋把佳娃娃機也打扮成萬聖節主題，吸引大小朋友來夾夾樂。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋給糖站活動現場人潮踴躍。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋精心準備的限量月亮燈讓許多參與者都愛不釋手。（圖／信義房屋提供）

2024高雄萬聖節活動日前於凹子底森林公園盛大展開，首日即吸引超過8萬人到訪，除高雄市政府極巨化南瓜吸睛、小公視引領「百鬼夜行」遊街派對，信義房屋攜手還我特色公園聯盟（下稱特公盟）封街玩「自造遊戲」更是活動一大亮點，讓大朋友小朋友瘋狂輸出童心，親子同樂嗨翻天！特公盟表示，本次活動首度與高雄市政府合作，結合小公視開台，三方聯手打造萬聖節派對，現場可見南瓜公主、陰間閻王、殭屍、恐龍等cosplay角色穿梭其中，宛如置身「可可夜總會」實境。特公盟與信義房屋今年在北高共將舉辦十場「囡仔逗陣上街玩」系列活動，本場次反響熱烈，特公盟量能開好開滿，首日就吸引超過80組親子參與「自造遊戲」，第二天更封起南屏路擴大舉辦，活動包括「紙箱孩子王」帶領小朋友DIY百變造型、超大尺寸畫布「鋪」街，讓大小朋友盡情彩繪，家長竟比孩子更投入！另外，封街現場每隔1小時就啟動「大型泡泡機」，追逐泡泡的歡聲笑語此起彼落，未入冬前，孩子們就搶先體驗「泡泡雪」的夢幻場景。信義房屋博愛明誠店店經理施威宇表示，信義房屋除了協助特公盟活動前後的佈置與撤場，更派出專人協助優化活動人流動線及手環發放，確保參與者擁有最佳體驗。信義房屋也於活動現場設有給糖站，動員3個業務區數十名同仁精心裝扮共襄盛舉，響應小朋友的「不給糖，就搗蛋」發放逾2.2萬顆糖果。施威宇指出，部分民眾連續兩天到訪，只為兌換精美「月亮燈」，限量4,200個全數發光！此外，現場備有扇子、飲用水供兌換、網美打卡牆及大受歡迎的夾娃娃機，讓民眾夾取濕紙巾，成功者加碼贈送信義房屋週邊小物，一解秋老虎的熱氣，讓民眾直呼「好貼心！」，讓許多民眾不惜排隊1小時也要逛到信義房屋給糖站。特公盟倡導兒童遊戲權，強調公民參與，為小朋友帶來更多元的遊戲空間，信義房屋秉持「以人為本」精神，盼透過與特公盟合作加強社會參與，持續關注民眾需求與福祉，促進社區和諧，兩者理念不謀而合，期盼透過同仁的參與，投身實踐與反思企業與社會的連結，守護孩童的笑容。若錯過本次萬聖節活動也別擔心，配合國際兒童人權日，11月23日信義房屋再次攜手特公盟，分別與台北昌隆198公園及高雄凹子底森林公園同步舉辦「囡仔逗陣上街玩」，邀家長與小朋友們再次一起來玩。