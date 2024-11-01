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三井集團將於高雄鳳山規劃「LaLaport高雄」，是繼台中、台北後，在南部的第一座LaLaport購物中心，未來將引進購物、餐飲、娛樂等休閒設施，這也是鳳山區首座大型百貨商場，信義房屋專家表示，鳳山區具有地理位置、人口紅利、交通便利等優勢，未來LaLaport完工後，為當地增添生活機能，也可望帶動周邊房市。「LaLaport高雄」設點位置為衛武營國家藝術文化中心對面4.3公頃基地，斥資約100億元，興建地上6層、地下1層，總樓地板面積約6萬坪的LaLaport購物商場，預計2026年完工啟用。三井集團LaLaport為何選擇鳳山區設點？信義房屋高三區協理周清源分析，鳳山區首要優勢是地理位置，鳳山區位於過去高雄縣、高雄市、屏東市的交界，位於中間位置，大型百貨商場設點，可以滿足周邊縣市居民的購物需求。再來是人口優勢，周清源表示，鳳山區本就是人口居住密集的區域，區域內有舊商圈，也有新的重劃區包括文山特區、華鳳特區、鳳翔特區、鳳甲重劃區等，有傳統人口底蘊，又有新增人口的紅利，周邊又有大發工業區、仁武加工區等，工作機會多，因此鳳山區的居住剛性需求也多。第三則是具有交通優勢，周清源說明，鳳山區有多條交通幹道，坐落於鳳山衛武營國家藝術文化中心對面，緊鄰捷運紅線鳳山西站，及未來將通過審議的捷運黃線，且近國道等路網，交通相當便利。周清源進一步說明，鳳山區過去沒有大型購物商場，若是有購物相關需求，僅能往市區移動，除了有LaLaport利多消息，新的鳳山車站今年7月也完工，結合百貨、電影院等共構型商場，現正招商中，預計2027年營運，屆時也將刺激在地生活機能，為房市增添未來發展性，並增加住宅需求。首要受惠的商圈，為緊鄰LaLaport的鳳山市區、文山特區、衛武營周邊三個商圈，信義房屋鳳山文山店經理林思瑋表示，鳳山市區為老舊商圈，以屋齡40年的透天與店面為主，居住穩定性高，移轉量低，有少數屋齡15年的大樓，單價約30-45萬左右，屋齡4-50年的大樓，單價約20-25萬左右。而文山特區則是位於鳳山區與三民區交界，為當地少見的重劃區，以屋齡約0-15年的別墅與社區大樓居多，社區大樓屋齡15年左右的產品，單價30-35萬，屋齡10年上下的產品，單價35-40萬，而不到5年的產品，單價則是40萬以上，別墅的部分地坪單價則是8-90萬；而衛武營的周邊，則是新舊交雜5-40年的大樓，大樓單價約35-40萬以上。林思瑋說明，購屋族群的部份，除了有地緣關係的換屋族群之外，有許多因為工作機會從外縣市過來的購買族群，例如高雄市立鳳山醫院，委由長庚紀念醫院經營，就有許多醫師、護理師因為工作需求而定居，延伸購屋需求。