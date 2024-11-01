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▲台中國際酒店版圖。（圖／信義房屋提供）

洲際酒店集團（IHG）全台第二間洲際酒店─「台中勤美洲際酒店」，於十月底正式在台中草悟道勤美商圈開幕，在地房市專家表示，洲際酒店為當地房市帶來信心，其中以「園道第一排」的物件享有各項生活機能，最受歡迎：豪宅新建案因在此區稀少，令高資產族群趨之若鶩；中古屋則以4000萬以內、公設比相對低的電梯社區受到青睞；若為小資族、首購族，則有2-3房，總價在2000萬上下的大樓物件符合需求。近年台中多頭並進，各項建設發展快速，三年內將有四家國際酒店集團宣布將進駐台中，也為台中整體產業發展及房市增加柴火。信義房屋公益忠明店經理蔡侑臻說明，草悟道從勤美誠品綠園道、國立自然科學博物館延伸至國立臺灣美術館，全長約3.6公里，集商業、綠地、文化等條件，是台中市的傳統蛋黃區，勤美洲際酒店的進駐，為本就繁華的勤美草悟道商圈增添新動能，同樣為當地房市帶來信心。蔡侑臻說明，勤美商圈最受歡迎的區域就是面向綠地、步行就能抵達勤美商圈的「園道第一排」，其中權狀百坪的新建案，主要買家大多是本就居住在此的高資產換屋族，縱然因單價屆60-70萬之間，總價已超過4000萬豪宅貸款成數門檻，但由於該區域大坪數的建案稀少，目標族群仍趨之若鶩。中古屋則以總價4000萬以下，20年左右，公設比相對低的電梯社區最熱門，大三房、甚至四房的格局是大宗，也符合一般家庭的居住型態，主要的客群大多是醫師、教授或高階主管等高社經族群。另外，蔡侑臻也分析，因西區開發時間早，區域內亦有屋齡25年以上的社區大樓，3房含車位的標準品約在2000萬上下、2房含車位的物件則有機會落在1500萬左右，是首購族、小資族想要兼顧CP值與居住在勤美商圈的首選。信義房屋中三區協理方浩銓總結，台中市西區為台中市的核心區域，勤美洲際酒店的落成更可望成為當地新地標，而台中近年建設快速，盤點未來兩年，包含萬豪酒店、凱悅酒店集團旗下安達仕（Andaz）酒店、凱賓斯基飯店集團均宣布將進駐七期、烏日高鐵特區，也象徵對於台中整體發展的看好。