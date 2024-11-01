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▲雙北市近六年透天推案行政區分布。（圖／住展雜誌提供）

透天厝「空間大、好停車、有庭院」在中南部仍有大批支持者，不過，在更為地狹人稠、房價又高的台北市與新北市，透天房型幾乎快要絕跡了，想在雙北買全新透天要到哪裡找？雙北透天推案區域、推案量與總價帶一次看。住展雜誌統計，今年迄今雙北透天只推出3案，再以近6年資料觀察，每年推案數都在個位數，累計共32案推透天厝，只有一案位於台北市，坐落內湖區碧湖公園周邊別墅區，其餘都在新北市，要在寸土寸金的台北市推透天案，顯然不具效益。而新北市則以林口區、新店區各有9筆與8筆的透天案為多，大都分布在新店區的華城特區，與林口區康橋國際學校一帶，皆為區域知名的透天別墅聚落。住展雜誌發言人陳炳辰指出，建商自知市場買氣有限，戶數少則可減輕壓力，雙北市這類產品案體規劃都不大，近年指標案以2021年於新北市淡水區推出的「天水一墅」為亮點，總銷達50億元，戶數則有116戶，另有2020年在新北市新店區登場的「清崧華城」，總銷有45億元，戶數是60戶，其餘多為10億元以下小案。又在這6年推出的新案仍有11案還在銷售中，即便扣除今年新推案，依然有1/3的案子賣不完，還有個案銷售率低於5成，亦可見改案名、換代銷等隱含言外之意狀況，由於透天案所屬高總價物件，不乏賣破億元，銷售上無法求快，加上再有市中心的豪宅大樓為競品，若地段位置、規劃、知名度不夠強勢，無疑拉長等待有緣人的時間，買氣與建商興案意願都難見熱度。當然要是透天案能在總價上讓利，買氣也會有所反映，比方說新北市三峽區「青鳥之森」，量體來到16億元，一共66戶，因總價帶多在2000多萬元，相對親民遂傳佳績。陳炳辰分析，雙北市透天物件未來低檔態勢不變，眼下部分新案會在社區內規畫少許透天戶別，搭配住宅大樓一起推出，提供仍有意購置的買盤。不過走出雙北市，其餘地區保有透天產品購買習性，特別是南部還有買豪宅不如買豪墅的市場特性，建商出於一定的買氣與土地利用上有較大空間，推出之透天案數為雙北市的數十倍之多，與小宅大樓充斥的都會區大顯兩樣情。