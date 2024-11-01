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▲台日購屋貸款比較。（圖／信義房屋提供）

自9月份起政府對於貸款政策的轉變，間接讓投資人用不同角度思考資金的運用，信義日本也發現，在與客戶溝通互動時，主動詢問日本購屋貸款的人變多了，也有客戶擔心現在台灣的房貸申請有難度，在日本購屋貸款是否也會受到影響，信義房屋日本事業部專案經理陳相甫表示，台灣民眾到日本買房，若需貸款大多是向台系銀行的日本分行申請，但並沒有受限貸令影響，民眾更需要留意的反而是物件選擇等可能會影響貸款審核的要因。陳相甫說明，台灣有8家銀行在日本設有分行，提供赴日購屋的台灣民眾申請購屋貸款服務，至於貸款是否通過除了自身的財務狀況之外，主要還是與所購買的房屋條件有關，例如房屋所在地點需在銀行可承做的地區，因此還是以東京、大阪、京都等一線城市為主，此外，房屋總價在5,000萬日圓以上、目前貸款利率約落在2%~2.6%不等、貸款成數約5~7成、貸款年限一般至多是20年，且沒有寬限期。而近年在日本置產已是投資人共通的話題，赴日購屋的人也大幅增加，因此有在日本經營許久的台系銀行也把握日本貸款低利率的市場背景，針對精華區域房產，若客戶財務狀況良好，會視狀況提出優於一般市場的貸款條件，例如今年就有銀行針對信義日本的成交客戶提出專案，在符合特定的物件條件下，如客戶財力審查通過，最低貸款利息可到1.95%、成數最高7成、年限最高20年，且沒有購買戶數限制。因為有類似上述貸款專案的推出，也間接增加台灣客戶對在日本置產的信心，甚至還介紹親友一起赴日購屋。根據信義日本長年的觀察，許多剛接觸日本不動產的客戶都以為在日本買房無法貸款、或是很難申請，直到實際接觸並完成購屋貸款流程後，才發現在日本申請房貸並不困難，審查時需要準備的各項資料與證明，和在台灣申請貸款所需的類似，且在比較之後發現日本的利息不一定會比台灣高。有不少原本沒有貸款計畫、設定以現金購買的客戶，因此調整策略、提高預算，改以貸款方式購買條件更好的物件或增加購買的戶數。此外，在日本貸款是「借日幣、還日幣」的方式，在資金運用上，多了降低匯率變動風險的優勢。然而，赴日置產最重要的仍是要慎選房仲業者，現在購買日本房產的程序是很簡單方便，但包括投資置產後續的租賃管理、自住使用時的生活支援、甚至到未來的出售，都需要穩定經營、值得信賴的房仲業者協助。此外，購買房產還須謹記一分錢一分貨的道理，千萬不要只是因為價格便宜就購買，須了解之所以便宜一定有其理由，多聽專業建議、多看房、多比較，才是買房置產的基本之道。