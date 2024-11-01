單一球隊養大巨蛋是好事嗎？近日由於中職發出公告，指出遠雄大巨蛋將明年例行賽場次縮減至20場，喊話希望大巨蛋還是以棒球賽事為優先，引發熱烈討論，統一7-ELEVEn獅外野手兼任職棒球員工會理事長陳傑憲，今（1）日也在受訪時表達看法。另外，提到是否希望單一球隊認領台北大巨蛋為主場，陳傑憲透露個人內心想法，並點出對於中職攻蛋後最有感的差異。
豪宅跟貧民窟的對決 點出延賽是最大差異
當有媒體詢問到，是否樂見有中職球團認養大巨蛋時，陳傑憲表示：「如果遠雄認養的話，大家就是公平的，如果有單一球隊認養的話，它可能可以更蓬勃發展，但其他球隊就會有落差。」並形容是一場「豪宅跟貧民窟的對決」。
身為一名球員，陳傑憲坦言：「如果今天別隊認養，就只有客場的比賽可以到，一整季可能也沒有幾場比賽，我就會覺得很可惜。而且在大巨蛋打球，會想要享受到主場的氛圍，就是被自己球隊的球迷環繞，大聲地應援，感覺更加震撼。」
此外，談到今年新增大巨蛋作為賽事場地，對於球員的最大影響，陳傑憲說道：「應該就是延賽吧，像球季尾聲一直在延賽，對球員和團隊都是蠻傷的一件事，不能一直維持比賽，會生疏，沒辦法拿出100%的球技，去跟對手對抗。」
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當有媒體詢問到，是否樂見有中職球團認養大巨蛋時，陳傑憲表示：「如果遠雄認養的話，大家就是公平的，如果有單一球隊認養的話，它可能可以更蓬勃發展，但其他球隊就會有落差。」並形容是一場「豪宅跟貧民窟的對決」。
身為一名球員，陳傑憲坦言：「如果今天別隊認養，就只有客場的比賽可以到，一整季可能也沒有幾場比賽，我就會覺得很可惜。而且在大巨蛋打球，會想要享受到主場的氛圍，就是被自己球隊的球迷環繞，大聲地應援，感覺更加震撼。」
此外，談到今年新增大巨蛋作為賽事場地，對於球員的最大影響，陳傑憲說道：「應該就是延賽吧，像球季尾聲一直在延賽，對球員和團隊都是蠻傷的一件事，不能一直維持比賽，會生疏，沒辦法拿出100%的球技，去跟對手對抗。」