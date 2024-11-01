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西雅圖水手隊會長特助兼教練的鈴木一朗，近日參加Instagram直播節目，在節目他坦率地分享了童年時代不愛吃的食物，並回憶母親的話語，透露出自己對某些味道強烈的食材難以接受，尤其是秋刀魚內臟與紫蘇葉。在節目中，一位粉絲留言表示自己結婚並有了孩子，但仍未覺得真正成為了「大人」，還提到爺爺曾說「長大後會喜歡秋刀魚的內臟」，但自己依然偏愛漢堡排。鈴木一朗看到留言後大笑，並表示：「這很有趣啊！秋刀魚的內臟確實不好吃，我也喜歡漢堡排。」鈴木一朗分享道，小時候他也不吃秋刀魚的內臟，並表示：「我母親沒有說『長大後會覺得好吃』，而是直接說『那是最好吃的部位』。」然而即便長大後再嘗試，一朗依舊無法接受那種味道。不僅不愛秋刀魚內臟，例如紫蘇葉也是一朗避而遠之的食材，他提到：「紫蘇葉通常被當作配菜，主菜吃完後如果剩下紫蘇葉，我母親總會說『那才是最好吃的呢』。但我心裡想，怎麼可能？這樣對主菜不太尊重吧！真夠難吃！」此外，鈴木一朗還透露自己不愛蘘荷（又名：日本薑）等味道較重的食材。一朗表示，很多人以為他不喜歡蔬菜，其實是因為小時候曾在高麗菜上看到菜蟲，因而留下了陰影，導致變得不愛吃青菜。不過隨著年齡增長，他逐漸克服了對蔬菜的偏見，如今已經能接受並喜歡吃蔬菜了。