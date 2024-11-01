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▲六都10月買賣移轉棟數統計。（圖／住商機構提供）

10月買賣移轉棟數出爐，六都總交易棟數為1萬9643棟，較上月減少超過3000棟。由於央行9月19日祭出第七波信用管制措施打炒房，10月房市交易量被視為「金龍海嘯」影響指標。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨直言，雖然房市交易量大幅下滑，但房價卻未出現明顯修正，認為央行有推出第八波信用管制措施的可能性。根據六都地政局統計，台北市10月買賣移轉棟數為2255棟，月減與年減皆為0.2%；新北市買賣移轉棟數為4362棟，月減26.9%、年減26.8%；桃園市買賣移轉棟數為3658，月減5.2%、年增6.7%；台中市買賣移轉棟數為4108棟，月減18.4%、年增10.4%；台南市買賣移轉棟數為2285棟，月增3.9%、年減15.5%；高雄市買賣移轉棟數為2975棟，月減15.1%、年增0.5%；六都總計10月買賣移轉棟數為1萬9643棟，月減13.9%、年減6.6%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台南市成為10月六都中唯一月變率呈現正成長的都會區，賴志昶指出，台南此次東區出現大幅度量體移轉，研判是市區有不少新案近期交屋，加上蛋黃區機能卓越，買氣自然蓬勃。不過，房市交易量大幅下滑，但房價卻未出現明顯修正。徐佳馨分析，認為央行有推出第八波信用管制措施的可能性，此波房市寒冬尚未走到盡頭。提醒買方近期新案交屋潮湧現，不少購屋者誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，應特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。