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▲六都2024年10月買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）

六都10月買賣移轉棟數出爐，總計1萬9643棟，較去年同期減少6.6%，年減6.6%，年增率創下今年新低！由於10月房市交易被視為是央行第七波打炒房「金龍海嘯」影響的完整反應月，六都中衰退最多的是新北市，年減26.8%，台南是唯一月增3.9%正成長，因南科周邊在FG區段徵收推動下，買氣仍在水準之上。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行第三季末理監事會議的「金龍海嘯」，第四季逐漸發威，10月買賣移轉年增率，與去年同期相比相對低調，年增率也終止連七紅轉為收黑，其中新北市因板橋、三重、淡水等地的重劃區交屋潮暫歇，衰退最明顯，其餘各都的震盪幅度則還不大。另外，今年10月颱風假的天數多，拖延買賣移轉的行政作業流程，所以大部分地區的量能表現，都較前三季下滑，而隨著時間推進，數據反應打炒房限貸的狀況還會更鮮明，因此年底買賣移轉年增率，預估將持續收斂。張旭嵐進一步指出，第七波打炒房後，坊間的看屋人潮銳減，但包括桃園的蘆竹、台南的東區、台中的北屯等地，近期都不乏指標新案完工，新建案的交屋潮仍大，且買賣移轉的統計項目除了住宅外，也包含工商用不動產交易，而打炒房的主軸是「管住不管工商」，因此在企業設廠需求仍旺的情況下，產業聚落周邊的工商用不動產買氣還算穩健，也撐住了整體交易數據的表現，使量能並未如外界預期腰斬，但景氣已可見盤整趨勢。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市年減逾2成、台南年減逾15%，為六都當中衰退幅度的冠亞軍，新北市除了交屋潮不如以往外，去年Q4新青安掀起的低總價熱銷潮，激勵千萬小宅快速去化，導致目前的小宅供貨吃緊，且今年房價進一步上漲，包括板橋、永和等地高價都突破百萬，首購族因房價門檻提高而不易進場，因此買氣萎縮幅度鮮明。相較於新北明顯衰退，台北市因買盤購屋實力較強勁，應對限貸令的彈性較大，加上高總價市場不乏現金購屋的豪客，因此買氣相對平穩；而台南市雖然年減15.5%，但衰退主因，是去年10月的量能創同期新高，所以受高基期影響擴大年減幅；不過南科周邊在FG區段徵收持續推動的帶動下，買氣仍在水準之上，因此今年10月的量能，仍保持在同期次高水位。