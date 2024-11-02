NBA美國職籃明尼蘇達灰狼今（2）日在主場對陣丹佛金塊，此戰在決勝節一度被對手轟出一波25：3兇猛攻勢的灰狼隊，最終則是穩住陣腳，靠著明星後衛「蟻人」Anthony Edwards在關鍵時刻接連命中三分球及關鍵拋投，終場就以119：116逆轉擊敗金塊，收下本季第3勝。而在賽後Edwards則被美媒問到，怎麼看網路上有人認為你出手太多三分球，對此他則簡短又霸氣回應：「Fxxk em.（X他們）。」
灰狼一哥Edwards砍29分 助隊逆轉擊敗金塊
本場比賽灰狼能夠在主場逆轉擊敗金塊隊，一哥Anthony Edwards絕對是一大功臣，他此戰出賽38分鐘，共出手23投11中，其中三分球14投7中，得到29分4籃板4助攻，Edwards也在關鍵時刻接連命中三分球以及中距離拋投，幫助球隊穩穩收下比賽。
賽後Anthony Edwards也在休息室裡接受了美媒採訪，談到了此戰的對手金塊隊，他表示：「他們（金塊）一看到我們，我就知道他們不喜歡我們，而且我也確信他們也知道，我們並不喜歡他們。」上個賽季2隊在季後賽次輪正面交鋒，當時雙方鏖戰至最終的殊死第7戰，由灰狼以4：3淘汰金塊。
不在意外界看法 Edwards賽後霸氣回應
而如今網路上也有人認為，Anthony Edwards應該多多切入禁區，靠著切入得到分數幫助球隊，而不是在外圍出手那麼多的三分外線，對此他今日則回應到：「Fxxk em.（X他們）。」絲毫不甩酸民對他的看法，Edwards再度展現出個人相當霸氣的態度，也意外掀起討論。
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本場比賽灰狼能夠在主場逆轉擊敗金塊隊，一哥Anthony Edwards絕對是一大功臣，他此戰出賽38分鐘，共出手23投11中，其中三分球14投7中，得到29分4籃板4助攻，Edwards也在關鍵時刻接連命中三分球以及中距離拋投，幫助球隊穩穩收下比賽。
賽後Anthony Edwards也在休息室裡接受了美媒採訪，談到了此戰的對手金塊隊，他表示：「他們（金塊）一看到我們，我就知道他們不喜歡我們，而且我也確信他們也知道，我們並不喜歡他們。」上個賽季2隊在季後賽次輪正面交鋒，當時雙方鏖戰至最終的殊死第7戰，由灰狼以4：3淘汰金塊。
不在意外界看法 Edwards賽後霸氣回應
而如今網路上也有人認為，Anthony Edwards應該多多切入禁區，靠著切入得到分數幫助球隊，而不是在外圍出手那麼多的三分外線，對此他今日則回應到：「Fxxk em.（X他們）。」絲毫不甩酸民對他的看法，Edwards再度展現出個人相當霸氣的態度，也意外掀起討論。