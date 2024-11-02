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▲統一7-ELEVEn獅選手陳傑憲，兼任職棒球員工會理事長， 昨（1）日跟隨中華隊來到台北大巨蛋進行集訓，針對下賽季例行賽場次縮水做出回應。（圖／NOWnews資料照）

遠雄喊話中職35場大巨蛋僅是煙霧彈？日前遠雄大巨蛋提出給中職的例行賽場次版本，合計只剩20場賽事，引發外界熱烈討論和批評。對此，。這讓聯盟與6球團均難以接受，宣布將再與北市府、遠雄公司進行溝通，希望大巨蛋仍以棒球賽事為優先。對此，遠雄集團公關經理夏至賢今（2）日再次發出聲明，強調臺北大巨蛋就是一座棒球場，一直都是以運動賽事為優先，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。遠雄雖然喊話中職至少會有35場賽事，但未明確說明是否扣除特殊檔期，總場次數有11場之差，因此例行賽仍有可能面臨縮水的狀況。