遠雄喊話中職35場大巨蛋僅是煙霧彈？日前遠雄大巨蛋提出給中職的例行賽場次版本，合計只剩20場賽事，引發外界熱烈討論和批評。對此，遠雄集團今（2）日發出聲明，喊話明年中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上，不過其中卻也將熱身賽、明星賽、季後賽等特殊檔期列入計算，因此今年總計38場的例行賽場次仍可能出現縮水狀況，後續應對此做出明確說明。
喊話超過35場攻蛋 例行賽仍不排除縮水
事件起源於中職在31日召開的領隊會議，會中討論到明年中職的大巨蛋場次安排，不過遠雄大巨蛋給予的版本，卻只留下開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬。這讓聯盟與6球團均難以接受，宣布將再與北市府、遠雄公司進行溝通，希望大巨蛋仍以棒球賽事為優先。
對此，遠雄集團公關經理夏至賢今（2）日再次發出聲明，強調臺北大巨蛋就是一座棒球場，一直都是以運動賽事為優先，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。不過在完整聲明的第3點，寫道：「中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽、以及總冠軍戰等檔期早已全數保留，我們和中職想法一致，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。」
中職今年就有38場例行賽舉辦在大巨蛋，此外還有2場熱身賽、2場明星賽、1場季後挑戰賽，還有3場台灣大賽，總計就有46場賽事。遠雄雖然喊話中職至少會有35場賽事，但未明確說明是否扣除特殊檔期，總場次數有11場之差，因此例行賽仍有可能面臨縮水的狀況。
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事件起源於中職在31日召開的領隊會議，會中討論到明年中職的大巨蛋場次安排，不過遠雄大巨蛋給予的版本，卻只留下開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬。這讓聯盟與6球團均難以接受，宣布將再與北市府、遠雄公司進行溝通，希望大巨蛋仍以棒球賽事為優先。
對此，遠雄集團公關經理夏至賢今（2）日再次發出聲明，強調臺北大巨蛋就是一座棒球場，一直都是以運動賽事為優先，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。不過在完整聲明的第3點，寫道：「中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽、以及總冠軍戰等檔期早已全數保留，我們和中職想法一致，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。」
中職今年就有38場例行賽舉辦在大巨蛋，此外還有2場熱身賽、2場明星賽、1場季後挑戰賽，還有3場台灣大賽，總計就有46場賽事。遠雄雖然喊話中職至少會有35場賽事，但未明確說明是否扣除特殊檔期，總場次數有11場之差，因此例行賽仍有可能面臨縮水的狀況。