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▲中華職棒會長蔡其昌強調，台北市府一再強調大巨蛋絕對是「棒球優先」，期盼蔣萬安不要讓球迷失望。（圖／記者葉政勳攝）

台北大巨蛋啟用即將滿周年，12月周杰倫、張惠妹演唱會門票引發搶購潮，近日傳出因大巨蛋檔期搶手，2025年中華職棒例行棒球比賽可能只剩下20場，台北市體育局、中職球員工會等都喊話，要遠雄「莫忘初衷」。對此，遠雄今（2）再做出最新3點回應，強調「」。中華職棒10月31日召開領隊會議，其中引發熱議的是，遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，合計僅20場次。中華職棒會長蔡其昌會後發文表示，6球團都難以接受，特別是台北市府一再強調大巨蛋絕對是「棒球優先」的承諾，並呼籲球迷們團結，「有你們在後面撐著，會長會努力去爭取！」大巨蛋傳出2025年中職例行賽只剩20場，與今年38場相比幾近砍半。北市體育局長王泓翔喊話遠雄「莫忘初衷」。對此，遠雄集團公關經理夏至賢今（2）天上午10時再發出3點聲明，強調「」。1. 臺北大巨蛋就是一座棒球場，巨蛋是因為棒球選手，當然包括最重要的中職球員優秀表現才有價值，所以體育賽事檔期安排，絕對高於投資執行計畫書中規定；2. 巨蛋是運動場館，所以一直都是以運動賽事為優先，非體育賽事活動絕對盡力配合職棒賽季；3 只要世壯運使用天數合理精算，及主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽、以及總冠軍戰等檔期早已全數保留，我們和中職想法一致，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。