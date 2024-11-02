蔡其昌針對遠雄35場喊話回應！中華職棒會長蔡其昌，今（2）日來到台北大巨蛋觀看12強賽前的台灣、捷克交流賽。針對中職例行賽在大巨蛋舉辦的場次爭議，蔡其昌透露目前對於遠雄企業喊出的「至少35場賽事」還沒定案，雖然能感受到市政府和遠雄公司釋出的善意，但仍希望達到最基礎場次，並呼籲：「大巨蛋是為棒球而生」，直言當初提出至少 36場已是做出讓步的決定。
36場已做出讓步 盼能達成共識
自從中職發出新聞稿，指出遠雄大巨蛋給予中職的例行賽場次，從今年的38場遞減到20場以後，本次事件的爭議越演越烈，讓遠雄今（2）日不得不出面發表聲明，承諾：「大巨蛋會以運動賽事為優先，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。」
對此，中職會長蔡其昌在台灣、捷克交流賽前受訪回應，表示：「相信市府有聽到球迷的心聲，巨蛋是為棒球而生，看到大巨蛋的配置，任何明眼人都知道是蓋來打棒球，當初把精華土地拿出來，就是為了蓋球場。」
提到當初協商的例行賽場次，蔡其昌透露：「在9月就已提出最少36場的計畫，當初是為遠雄公司考量，可能有其他商演或營運活動，明確表達立場，至少36場，沒有要全包，如果還有剩餘空檔，中職再把它包下來。」
關於遠雄喊出的「至少35場賽事」聲明，他則表示：「目前還沒定案，雖然初步感受到市政府和遠雄的善意，但還是希望能至少達到36場，這要求不算過分，希望未來能達成共識。」
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自從中職發出新聞稿，指出遠雄大巨蛋給予中職的例行賽場次，從今年的38場遞減到20場以後，本次事件的爭議越演越烈，讓遠雄今（2）日不得不出面發表聲明，承諾：「大巨蛋會以運動賽事為優先，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。」
對此，中職會長蔡其昌在台灣、捷克交流賽前受訪回應，表示：「相信市府有聽到球迷的心聲，巨蛋是為棒球而生，看到大巨蛋的配置，任何明眼人都知道是蓋來打棒球，當初把精華土地拿出來，就是為了蓋球場。」
提到當初協商的例行賽場次，蔡其昌透露：「在9月就已提出最少36場的計畫，當初是為遠雄公司考量，可能有其他商演或營運活動，明確表達立場，至少36場，沒有要全包，如果還有剩餘空檔，中職再把它包下來。」
關於遠雄喊出的「至少35場賽事」聲明，他則表示：「目前還沒定案，雖然初步感受到市政府和遠雄的善意，但還是希望能至少達到36場，這要求不算過分，希望未來能達成共識。」