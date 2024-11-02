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桃園市府衛生局10月30日接獲通報，新北市日前抽驗濟生公司斗六廠出產的「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素1號。此批產品已擴及全台9縣市，桃園市內有一家業者販售此產品。衛生局隨即展開稽查行動，並對市售辛香料產品進行擴大檢驗，以確保食品安全。濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅。桃園市政府衛生局今（2）日指出，桃園市內有1家業者販售此產品，已張貼退貨公告、進行產品回收；針對市售辛香料產品、賣場通路，已進行擴大檢驗。桃園市衛生局表示，10月30日接獲台北市政府衛生局通知，新北市日前抽驗濟生公司斗六廠出產的「飛馬牌特調咖哩粉」，單盒為600公克、有效日期2026年5月6日，檢出蘇丹色素1號，此批產品波及全台9縣市。桃園市政府衛生局也啟動全市範圍的稽查行動，派員至各大賣場、超市、餐飲店、食品製造廠和網購平台進行抽驗，共檢驗16家業者販售的咖哩粉及辛香料產品58件。衛生局強調，若再次檢出含有蘇丹色素產品，將嚴格依《食品安全衛生管理法》處理。衛生局指出，「全國食材廣場－桃園大有門市」今年5月與6月間共進貨案內咖哩粉60盒，經派員稽查，此賣場內已無這批產品及同公司出產的其它咖哩粉產品，且張貼退貨公告；已要求業者主動聯絡已購買會員進行產品回收，後續也將針對同品牌相關產品進行抽驗。衛生局表示，桃園市內國中小學未使用此品牌產品，僅發現1所幼兒園曾使用濟生公司生產的另款產品，基於保險起見，已建議這所幼兒園在檢驗結果出來前，先暫停使用此產品。衛生局指出，市內業者使用咖哩粉類產品共370件，有2家是使用這家廠牌咖哩粉產品，其中1家使用並非同批號咖哩粉，另1家尚待業者確認中。衛生局也提醒，民眾若有購買此批號產品，可持發票及產品至原購買店家辦理退貨，若有任何消費問題或爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線向桃園市衛生局或消費者服務中心申訴。