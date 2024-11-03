快用星巴克超美4款2024耶誕杯喝咖啡了！星巴克11月外送foodomo「買一送一」最新優惠，爽喝「那堤、經典紅茶那堤、焦糖瑪其朵都買一送一」，週一開工還有「集團同慶 第二杯半價」全品項包括星冰樂優惠連喝2天。cama café雙11在電商momo購物「濾掛咖啡買2送2」一次整理。
📌11月星巴克「買一送一」foodomo外送優惠
11月繼續喝「星巴克買一送一」！即日起至11月29日每週三至五，使用foodomo外送爽喝星巴克指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪其朵」兩杯優惠價170元（原價370元），幫大家換算好那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪其朵85元，特大杯通通百元有找。
📌開工咖啡！星巴克「全品項第二杯半價」有星冰樂
週一開工不憂鬱！星巴克11月4日至11月5日連續2天「集團同慶 第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，全品項包括星冰樂都能划算開喝。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌cama café：雙11濾掛咖啡「買2送2」
cama café在電商momo購物雙11慶典開跑：
◾️私藏選豆系列－濾掛咖啡買2送2組(10gx8入/盒，中焙/淺焙 風味任選)，下殺609元（原價1316元），下單再送限量馬克杯(三款隨機出貨)或造型行李箱擇一
◾️鎖香煎焙濾掛式咖啡綜合口味懶人箱2盒組(8gx40入/盒 共80入)，下殺889元（原價1798元），加碼11/10、11/11下單送花咖冷水瓶(500ml)
◾️保冷袋 探險白＋鎖香煎焙濾掛式咖啡懶人箱(8gx40入/盒)，下殺999元（原價1479元）
◾️尋豆師精選咖啡豆3包任選組(454g/包;風味任選；中焙堅果/深焙焦糖/中淺焙花香)下殺711（原價999元）
◾️momo獨家30入濾掛禮盒2入組(共60入)，下殺價920元（原價1698元）
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