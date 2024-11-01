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▲今年2024星巴克全新4款限定耶誕杯。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克2024耶誕嘉年華主題馬克杯、隨行杯都好生火。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲一整棵聖誕樹、馬戲團都變成杯子，還有金色蝴蝶結茶壺。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲各式冷水杯搭上星巴克2024嘉年華杯飾有夠可愛。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲針織紋立體浮雕設計的馬克杯帶來溫暖。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克Bearista小丑熊寶寶萌慘。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲摩登的TOGO冷水杯也有全新色系。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲全新卡其女神、星時尚條紋包袋系列。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲閃閃發亮的珠光1000%BE@RBRICK + STARBUCKS人魚小熊。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲天藍色系STANLEY聯名商品讓人眼睛一亮。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲摩斯漢堡咖啡週年慶，MOS APP安心取溫馨送「摩斯咖啡(M)買一送一」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

颱風過後開工不憂鬱！幫大家準備好11月星巴克最新優惠，雖然搶不到買一送一可以喝，但是免券不綁組合就能喝到「黑可可奶霜星冰樂」單杯特價99元，還有「太妃核果風味那堤第二杯半價」可以喝。超美的2024耶誕杯限定4款造型也曝光，耶誕嘉年華主題馬克杯、隨行杯等新品，各式耶誕食品包裝禮盒、天藍色系STANLEY聯名商品等一次整理。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。11月2日才回歸的「太妃核果風味那堤」，搶先喝到「太妃核果風味那堤第二杯半價」優惠買法曝光！即日起日至11月1日，星禮程會員使用「行動預點」，搶先喝大杯(含)以上「太妃核果風味那堤(冰/熱/特選)」；提醒大家，加購客製化配料不享折扣優惠；每筆訂單僅限一組優惠，活動期間不限購買次數。每年都期待年末節慶時刻，要喝上一杯星巴克限定紙杯裝的飲料，今年全新4款耶誕杯造型，同樣以耶誕繽紛色系打造歡樂氣氛，包括24耶誕紅杯、線條彩球等造型，每款都讓人愛不釋手；而且同樣保有能夠寫上暖心文字的小區塊，方便大家傳遞療癒與祝福。今年的Holiday系列耶誕新品，設計主題是充滿歡樂氣氛的嘉年華時光，打造了一系列繽紛各式杯款，齊聚各種奇幻角色帶來魔幻療癒的氛圍。星巴克在地市場則開發耶誕市集和針織系列新品，將耶誕雪人、薑餅人和美味甜點等元素注入到馬克杯面；並把愛心、蝴蝶結和緞帶的可愛造型結合針織紋立體浮雕工藝變成溫暖設計；色彩亮麗的Bling TOGO冷水杯，以夢幻氣泡飲品的亮麗藍色和甜美粉色打造。超人氣Bearista也搭上耶誕嘉年華主題，戴上造型帽子並穿著鮮豔服裝，化身超萌小丑熊寶寶，分別有大款和mini款；及Bearista「嘉年華小丑鑰匙圈」、「嘉年華杯飾組」等耶誕禮物選擇。包袋系列以秋冬溫暖季節必備的針織元素設計，搭上帆布與大地色系的「卡其女神針織隨行杯袋」、「卡其女神針織提袋」和「卡其女神針織提背袋」滿足不同需求；網布包袋系列以紅色、藍色、米色等條紋設計打造「星時尚條紋網布零錢包」、「星時尚直紋網布隨行杯袋」、「星時尚條紋網布提背袋」及「星時尚直紋網布隨行收納袋」。星巴克耶誕限定餐點包括「紅酒燉牛肉生義大利麵」、「燻雞櫛瓜鹹派」，甜點則有「焦糖核果巧克力塔」、「藍莓波士頓派」，「提拉米蘇布丁」添加馬斯卡邦乳酪類似奶酪的口感，搭配底層液態咖啡巧克力醬，還裝在嘉年華嘉年華主題杯中。包裝食品有「Bearista小熊造型綜合曲奇餅」、「星巴克巧克力鍋組」、「耶誕車可可夾心餅乾盒」、及好可愛的「奇幻耶誕派對桶」；深受粉絲喜愛的「星巴克節慶巧克力音樂盒」今年是水晶球造型的鐵盒設計。圈粉無數的STANLEY，耶誕節推出亮眼的溫暖天藍色搭配耶誕紅裝飾點綴在手把和杯蓋上，4款不鏽鋼把手TOGO冷水杯和不鏽鋼杯讓人眼睛一亮，意外跳脫制式的鮮明對比色彩，倍感驚喜。另外，摩斯漢堡迎接一年一度咖啡週年慶，今日起摩斯咖啡風味升級100%雨林聯盟認證的100%阿拉比卡咖啡豆，精選瓜地馬拉及哥倫比亞產區咖啡豆，使用中深度烘焙，喝得到核果香氣伴隨著可可尾韻。11月1日至11月17日，「摩斯咖啡(M)」升級嚐鮮價40元（原價50元）、「拿鐵咖啡(M)升級」嚐鮮價60元（原價70元）。加碼單點榛果系列、耶加雪菲、MOS Café大杯系列飲品，贈送「咖啡優惠券」乙張（隨消費明細印出，每筆訂單限贈一張）、贈送MOS Café 好朋友防水貼紙乙張（共6款隨機贈送，數量有限，贈完為止）。使用MOS APP安心取溫馨送可享「摩斯咖啡(M)買一送一」、「拿鐵咖啡(M)兩杯98元」超狂優惠。