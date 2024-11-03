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▲義美食品：蛋捲霜淇淋聖代「買一送一」。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲7-11統一超商「百吉大雪糕買2送2」！最便宜「一支15元」開吃。（圖／翻攝自7-11 FB）

▲全家便利商店：WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕「買一送一」，每支下殺25元有找。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

颱風過後天氣陰陰雨雨，今（3）日總算看見太陽了，快趁還有一點暖意開吃本週冰品優惠。義美食品今（3）日起「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」再吃2天！7-11統一超商超值五六日百吉大雪糕「買2送2」，最便宜「一支15元」爽吃；全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕「買一送一」，每支25元有找一次整理。義美食品9月8日至9月9日，門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」再吃2天！濃郁牛奶霜淇淋撒滿芝麻蛋捲的脆片、再插上一根原味小蛋捲，在熟悉的奶香風味中，吃得到招牌蛋捲與芝麻的香氣及酥酥脆脆的口感，半價就能吃好大一杯很划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。7-11統一超商超值五六日活動今最後一天，百吉布丁大雪糕、百吉巧克脆皮大雪糕「買2送2」，對比原價每支30元，換算下來最便宜「一支15元」爽吃；還有大家最喜歡的「哈根達斯淇淋巧酥雪糕」加11元多1件，有夠划算。再幫大家盤點本週「買一送一」優惠，雪碧無糖汽水600ml、農心辛辣白菜風味拉麵(包)、味味A紅燒牛肉湯麵、CITY CAFE好時經典可可都有半價好康快入手。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今最後一天古娃娃WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕「買一送一」只要49元，相當於每支下殺25元有找划算入手！另外FamiCollection氣泡水/檸檬氣泡水(500ML)也買一送一，味味A 排骨雞風味乾麵、麥提莎 麥芽脆心黑巧克力本週也是半價優惠。