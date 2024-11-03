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▲Hans在調理泡麵時，都只會按照包裝上的料理建議，不會額外做任何調味。（示意圖／取自unsplash）

▲Hans 已經連續9年給予「叻沙全麥拉麵」第一名殊榮。（圖／翻攝YT@The Ramen Rater）

▲ Hans Lienesch認為，流星乾麵的麵體呈現一種獨特的三叉新型麵條，提供了獨特的口感和非凡的咀嚼性。（圖／翻攝YT@阿舍食品）

隨著現代人生活習慣的改變，耐放的泡麵已經成為家家戶戶必備的糧食，市場商機相當龐大，各家廠商也紛紛推出新口味要衝擊市占率。不過你是否好奇，究竟日本、台灣、韓國、印尼，哪一個國家的泡麵才稱得上世界最美味？對此，「泡麵之神」Hans Lienesch日前再次公布2024全球前十大美味泡麵排行，第一名更已經連續9年稱霸，而台灣也有兩個品牌榮登榜單上。美食部落客 Hans Lienesch自2002年起，就已經開始進行各國泡麵評比，至今已經吃了超過4千種各式各樣口味的泡麵，也被封為「泡麵之神」。他每年都會公布自己評選的世界前10名美味泡麵，並且為了公平性，Hans在調理泡麵時，都只會按照包裝上的料理建議，不會額外做任何調味。第1名：新加坡－百勝廚「叻沙全麥拉麵」第2名：日本－一風堂 「Karaka 辣拉麵」第3名：台灣－阿舍食堂「流星拌麵」第4名：馬來西亞－MyKuali「檳城黑咖哩麵」第5名：台灣－老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」第6名：馬來西亞－MAMEE金廚「仁當咖哩口味拌麵」第7名：新加坡－紅廚師「蝦米香拌麵」第8名：印尼－Indomie 「烤雞口味泡麵」第9名：中國－拉面說「海鮮冬陰功拉麵」第10名：日本－明星食品「一平醬夜店的炒麵」「泡麵之神」公布的2024年最新榜單中，其實與2023年榜單差異性頗大，除了第一名、第二名之外，其餘8款泡麵都是全新面孔。而第一名搶者就是來自新加坡的食品廠百勝廚，所推出的「叻沙全麥拉麵」，這已經是它第9年榮登榜單的第一名。Hans 也解釋：「它一直位列我的全球十大名單是有充分理由的，它的麵條粗而有嚼勁，帶有工匠的感覺。而肉湯部分也超乎想像，濃郁可口、油膩、豐盛，非常飽滿」。由於今年度 Hans Lienesch對榜單進行改制，每一間食品廠商都只會有一款口味上榜，因此去年上榜2款的阿舍食堂，今年則是以作為代表榮登第三名， Hans 也大讚，阿舍生產的流星乾麵，是一種獨特的三叉新型麵條，提供了獨特的口感和非凡的咀嚼性，醬料部分的酸辣醬與芝麻醬交織，也產生了令人印象深刻與美妙的滋味。另一間上榜的台灣廠商，則是老媽拌麵的，首度上榜就榮登第5名， Hans 表示，這款麵是傳統的臺灣寬而有嚼勁的乾麵，搭配美味醬汁，真的很美味。