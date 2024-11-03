YouTube知名網路節目「Dcard Video」，過去因為拍攝不少校園街訪、年輕人時事話題討論而爆紅，在平台更累積了129萬訂閱，不過日前團隊的核心成員大書卻人設翻車，慘遭前妻毀滅式爆料婚內出軌，今（3）日距離風波已經過去1個多月，大書終於在YouTube上露面發聲，和前妻致歉：「是我做錯了。」
出軌風波懶人包一次看 對象疑是前實習生Una
回顧整起風波，大書的前妻10月初在Threads上開槍，指出大書曾婚內出軌，而劈腿對象疑似是公司的前實習生Una，當時前妻毀滅式將組成「抓猴小隊」的所有過程抖出；而網友也起底大書出軌的對象疑似是公司前實習生Una，更抓包兩人曾在社群平台上的曖昧對話，不只如此，過往大書在YouTube上曾說過想嘗試「辦公室戀情」的發言也慘被炎上。後續更有2名女性受害者，跳出來指出和大書鬧婚外情的對象，早已不是初犯，黑歷史曝光讓該起醜聞也再度甚囂塵上。
神隱1個多月後露面 大書全認了：不當行為
如今大書在神隱了1個多月後，在YouTube上發聲，不僅向前妻致歉，更承認出軌：「兩年前外遇發生後，我們兩個溝通很多次還是確定要離婚，擬定了離婚協議，也找了公證，雖然有做賠償事宜，但我知道這遠遠無法彌補我對我前妻造成的傷害，真的很抱歉，真的對不起。」
對此，網友也在底下留言，不過大多都是狠酸和砲轟：「冷知識，萬聖節已經結束了」、「要是前妻沒有爆料出來、網民沒有熱烈討論、關注，你還是會在螢幕前繼續大言不慚吧」、「笑死隔那麼久出來道歉結果內容那麼水喔」、「下一屆走鐘獎最水道歉獎」、「至少Na裡書（舒）服完了。」不過也有其他粉絲給予祝福：「希望你有認真看建設性的留言並且反省」、「未來別再辜負其他女孩子。」
大書聲明全文：
大家好，我是大書。
事件發生到現在已經一個月了，這段期間我想了很多，有很多愧疚，關於外遇劈腿這件事，是我兩年前做出的不當行為，我要跟我前妻致上歉意，真的很抱歉，是我做錯了。
兩年前外遇發生後，我們兩個溝通很多次還是確定要離婚，擬定了離婚協議，也找了公證，雖然有做賠償事宜，但我知道這遠遠無法彌補我對我前妻造成的傷害，真的很抱歉，真的對不起。
我目前已經離開低卡，自請離職也是希望可以好好反省自己的錯誤，反省自己的行為，真的很感謝一起工作的夥伴們，那些一起創作的過程都是很美好的回憶，未來我會持續替你們加油，也感謝這段期間還願意給我鼓勵的人們，謝謝你們的話語，未來我會持續反省自己的錯誤。
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回顧整起風波，大書的前妻10月初在Threads上開槍，指出大書曾婚內出軌，而劈腿對象疑似是公司的前實習生Una，當時前妻毀滅式將組成「抓猴小隊」的所有過程抖出；而網友也起底大書出軌的對象疑似是公司前實習生Una，更抓包兩人曾在社群平台上的曖昧對話，不只如此，過往大書在YouTube上曾說過想嘗試「辦公室戀情」的發言也慘被炎上。後續更有2名女性受害者，跳出來指出和大書鬧婚外情的對象，早已不是初犯，黑歷史曝光讓該起醜聞也再度甚囂塵上。
神隱1個多月後露面 大書全認了：不當行為
如今大書在神隱了1個多月後，在YouTube上發聲，不僅向前妻致歉，更承認出軌：「兩年前外遇發生後，我們兩個溝通很多次還是確定要離婚，擬定了離婚協議，也找了公證，雖然有做賠償事宜，但我知道這遠遠無法彌補我對我前妻造成的傷害，真的很抱歉，真的對不起。」
對此，網友也在底下留言，不過大多都是狠酸和砲轟：「冷知識，萬聖節已經結束了」、「要是前妻沒有爆料出來、網民沒有熱烈討論、關注，你還是會在螢幕前繼續大言不慚吧」、「笑死隔那麼久出來道歉結果內容那麼水喔」、「下一屆走鐘獎最水道歉獎」、「至少Na裡書（舒）服完了。」不過也有其他粉絲給予祝福：「希望你有認真看建設性的留言並且反省」、「未來別再辜負其他女孩子。」
大書聲明全文：
大家好，我是大書。
事件發生到現在已經一個月了，這段期間我想了很多，有很多愧疚，關於外遇劈腿這件事，是我兩年前做出的不當行為，我要跟我前妻致上歉意，真的很抱歉，是我做錯了。
兩年前外遇發生後，我們兩個溝通很多次還是確定要離婚，擬定了離婚協議，也找了公證，雖然有做賠償事宜，但我知道這遠遠無法彌補我對我前妻造成的傷害，真的很抱歉，真的對不起。
我目前已經離開低卡，自請離職也是希望可以好好反省自己的錯誤，反省自己的行為，真的很感謝一起工作的夥伴們，那些一起創作的過程都是很美好的回憶，未來我會持續替你們加油，也感謝這段期間還願意給我鼓勵的人們，謝謝你們的話語，未來我會持續反省自己的錯誤。