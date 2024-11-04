天氣變冷了！來杯溫熱甜暖的珍奶優惠好幸福，CoCo都可在Uber Eats、foodpanda熊貓兩大外送平台都有「珍奶買一送一」，爽喝日焙珍珠奶茶、冬韻擂焙珍奶都半價；珍煮丹今起每週一、二有「指定飲品第2杯半價」開喝黑糖珍珠鮮奶、泰泰鮮奶茶、蜂蜜檸檬菊花茶可以選，8天優惠一次整理。
📌CoCo都可：Uber Eats、foodpanda兩大外送「珍奶買一送一」
CoCo都可在兩大外送平台都有「珍奶買一送一」寵客！即日起至11月5日，於外送平台Uber Eats點購日焙珍珠奶茶(L)、四季珍椰青(L)可享「買一送一」優惠。提醒大家，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主；僅限外送服務，外帶自取不適用；部分門市不參與本活動。
而foodpanda熊貓外送即日起至11月30日，喝得到冬韻擂焙珍奶(L)、四季春青茶(L)「買一送一」優惠。提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；限同品項且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動。
📌珍煮丹「指定飲品第二杯半價」有黑糖珍珠鮮奶！今起連喝8天
珍煮丹11月GArmy活動第2彈「指定品項第二杯半價」優惠開跑，今11月4日起，每週一、二指定飲品皆享半價優惠！提醒大家，活動僅限到店臨櫃購買，其餘管道(外送平台、你訂)均不適用；限相同品項、規格、甜度冰塊；活動品項加料需額外付費，恕不可更換其他商品；優惠不併用。
◾️11月每週一｜11/4、11/11、11/18、11/25指定品項：
黑糖珍珠鮮奶、蜂蜜檸檬菊花茶、手熬黑糖冬瓜茶、蜜桃烏龍奶茶。
◾️11月每週二｜11/5、11/12、11/19、11/26指定品項：
煮母奶茶、泰泰鮮奶茶、黑糖檸檬冬瓜、水蜜桃烏龍。
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CoCo都可在兩大外送平台都有「珍奶買一送一」寵客！即日起至11月5日，於外送平台Uber Eats點購日焙珍珠奶茶(L)、四季珍椰青(L)可享「買一送一」優惠。提醒大家，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主；僅限外送服務，外帶自取不適用；部分門市不參與本活動。
而foodpanda熊貓外送即日起至11月30日，喝得到冬韻擂焙珍奶(L)、四季春青茶(L)「買一送一」優惠。提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；限同品項且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動。
📌珍煮丹「指定飲品第二杯半價」有黑糖珍珠鮮奶！今起連喝8天
珍煮丹11月GArmy活動第2彈「指定品項第二杯半價」優惠開跑，今11月4日起，每週一、二指定飲品皆享半價優惠！提醒大家，活動僅限到店臨櫃購買，其餘管道(外送平台、你訂)均不適用；限相同品項、規格、甜度冰塊；活動品項加料需額外付費，恕不可更換其他商品；優惠不併用。
◾️11月每週一｜11/4、11/11、11/18、11/25指定品項：
黑糖珍珠鮮奶、蜂蜜檸檬菊花茶、手熬黑糖冬瓜茶、蜜桃烏龍奶茶。
◾️11月每週二｜11/5、11/12、11/19、11/26指定品項：
煮母奶茶、泰泰鮮奶茶、黑糖檸檬冬瓜、水蜜桃烏龍。