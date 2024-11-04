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▲CoCo都可11月爽喝Uber Eats、foodpanda兩大外送都有「珍奶買一送一」。（圖／CoCo都可提供）

▲珍煮丹今起每週一二連續8天，「指定飲品第二杯半價」有黑糖珍珠鮮奶​​​​​​​。（圖／翻攝自珍煮丹FB）

天氣變冷了！來杯溫熱甜暖的珍奶優惠好幸福，CoCo都可在Uber Eats、foodpanda熊貓兩大外送平台都有「珍奶買一送一」，爽喝日焙珍珠奶茶、冬韻擂焙珍奶都半價；珍煮丹今起每週一、二有「指定飲品第2杯半價」開喝黑糖珍珠鮮奶、泰泰鮮奶茶、蜂蜜檸檬菊花茶可以選，8天優惠一次整理。CoCo都可在兩大外送平台都有「珍奶買一送一」寵客！提醒大家，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主；僅限外送服務，外帶自取不適用；部分門市不參與本活動。提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；限同品項且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動。珍煮丹11月GArmy活動第2彈「指定品項第二杯半價」優惠開跑，今11月4日起，每週一、二指定飲品皆享半價優惠！提醒大家，活動僅限到店臨櫃購買，其餘管道(外送平台、你訂)均不適用；限相同品項、規格、甜度冰塊；活動品項加料需額外付費，恕不可更換其他商品；優惠不併用。◾️黑糖珍珠鮮奶、蜂蜜檸檬菊花茶、手熬黑糖冬瓜茶、蜜桃烏龍奶茶。煮母奶茶、泰泰鮮奶茶、黑糖檸檬冬瓜、水蜜桃烏龍。