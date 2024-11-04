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▲全家11月最新「青森蘋果霜淇淋」只要11元！雙口味門市搭配「台灣藍莓」11/5開吃，比買一送一便宜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲11月全家青森蘋果季，霜淇淋紙杯、餅乾杯都好可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲義美食品「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」最後一天記得吃。（圖／翻攝自義美食品FB）

全家霜淇淋新口味「青森蘋果」來了！11月全家青森蘋果季Fami!ce、minimore又有新品，使用100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果汁並提升乳感，雙口味門市可搭配「台灣藍莓」明（5）日開吃，APP隨買跨店取「5支188元」再幫大家準備好「11元隱藏優惠」，取貨「出示會員條碼或報手機號碼」完成包裹取件爽吃11元霜淇淋；義美食品今「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」最後一天一次整理。全家霜淇淋11月新口味「青森蘋果霜淇淋」，嚴選100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果汁，製成每一口都吃得到散發青森蘋果果實清甜香氣的霜淇淋，這次配方還提升乳感，相較於過去全家也曾推出的蘋果霜淇淋雪酪口感，最新11月霜淇淋雖然沒有買一送一優惠，但11月5日至11月7日，會員APP隨買跨店取Fami!ce霜淇淋優惠「5支188元」；再幫大家挖出「11元霜淇淋隱藏優惠」，義美食品今11月4日最後一天，門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」！濃郁牛奶霜淇淋撒滿芝麻蛋捲的脆片、再插上一根原味小蛋捲，在熟悉的奶香風味中，吃得到招牌蛋捲與芝麻的香氣及酥酥脆脆的口感，半價就能吃好大一杯很划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。