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▲朱軒洋感情風波爆發後，演藝工作仍在停滯階段。（圖／資料照）

▲王大陸在電影《我的少女時代》爆紅後重心轉往中國，現在台灣觀眾對他其實並不熟悉。（圖／泰坦星文創影視提供）

由女星蔡淑臻主演並催生的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，去年在金鐘獎橫掃最佳女主角和戲劇節目等4大獎，成功吸引觀眾關注。該劇第二季已開始籌備，但因男主角朱軒洋今年4月爆發感情風波，形象大受影響，導致他原本的男主角位置岌岌可危。近期有消息指出，劇組已考慮由王大陸接替男主角一職。33歲的王大陸充滿活力，與49歲的蔡淑臻搭配組成的「格差戀」新鮮組合引起觀眾期待。據《鏡周刊》報導，蔡淑臻一直積極為朱軒洋爭取，甚至在劇組內力主保留他的角色，認為他在第一季的表現無可取代。然而，由於朱軒洋年僅25歲，性格被指不易掌控，加上此次感情風波讓形象受損，使劇組內部多數人對他持保留態度。男主角之位懸而未決導致《女外科》第二季的拍攝進度延遲，原本計劃今年下半年開拍的續集，可能要推遲至明年農曆年後。蔡淑臻早前受訪時也透露，儘管她是製作人之一，但男主角人選的最終決定權在出品方公視手中。根據傳聞，電影《我的少女時代》一炮而紅的王大陸，或將成為《村裡來了個暴走女外科》第二季的男主角。王大陸自成名後轉向中國市場，10年間累積了30部影視作品，但對台灣觀眾來說，他在台灣的代表作寥寥無幾。近期他因參加《披荊斬棘》第二季再度引發關注，並參與張艾嘉領軍的《艾嘉食堂》前往蘇梅島拍攝，展現其直爽個性。蔡淑臻為了專注於《女外科》第二季的籌備，去年底在自家企業的八點檔《開創者》後便未再接新工作，將時間投入籌備和社群運營，吸引了超過250萬的粉絲關注。若《女外科》第二季由王大陸擔綱男主角，兩人新搭檔的「新鮮火花」是否會成功還令人觀望中。