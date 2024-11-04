我是廣告 請繼續往下閱讀

▲房市不斷攀漲，都更利益旺盛，全台掀起旅館拆除改建潮。（圖／台灣房屋提供）

▲旅館除了都更潮之外，也有不少人接手後，改名後繼續經營。（圖／翻攝Google Maps）

國旅降溫，飯店業出現一波易主潮？台北捷運善導寺站附近的「群來商務旅館」屋齡已40年，今年4月時出現交易，由開發商「長見營造」以3.25億元買下整棟5層樓旅館，值得一提的是，該旅館在2022年時，甫由3家開發商以2.6億元買下，僅持有不到2年就轉手，帳面上增值6500萬元，且備註顯示該建物具重建或重劃、都更等效益，而該旅館目前已歇業。台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，此旅館的基地面積約80坪，若能整合附近基地一同改建，更具開發效益，且該旅館距離捷運善導寺站相當近，周邊商辦大樓林立，目前此區新建案單價約在150~180萬元上下，買方多為自住族及置產族，未來若改建為新大樓，規劃套房或兩房的小宅產品，應該都很搶手。今年全台旅館改建交易案還包括桃園「晶悅國際飯店」，該飯店2020年歇業後進行都更，2023年將建物拆除，並在今年以附帶建照的形式，將土地以34億8萬元賣給新苑興業、易德建設、晟宏投資、百鋐建設等4家公司，為今年最高總價的飯店相關交易。此外，今年皇普建設以11億元，買下桃園平鎮區汽車旅館「歐遊國際連鎖精品旅館-中壢館」，建物2588坪、土地1366坪，單看地價每坪約80.5萬元。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型飯店具有地段精華，土地持分大和產權單純的優勢，因此飯店旅館交易案，除了是同業拓展版圖商業佈局的規劃之外，也很吸引建商目光。張旭嵐分析，對於原持有人來說，目前餐旅市場喜新厭舊，老飯店經營不易，必須得翻修硬體，創新軟體服務來吸引客源，但目前服務業缺工，人事成本高，老飯店要在新時代突破重圍，經營成本可觀，再加上當初土地購入成本低，如今獲利了結，反而可為企業下一階段的規劃，籌備資本再出發。今年同業整併的交易也不少，新竹市屋齡已32年的「大道城飯店」，今年4月時易主，由同樣也是經營旅館業的「探索國際開發」，以3.5億元買下整棟12層樓的飯店，目前該飯店仍保留原有的名字和設備繼續經營。台北則「天津大飯店」以4.1億元的易主，並更名為「吉緻行旅天津館」；台南「遠悅飯店」以1.17億元成交，新買家是旅館同業以法人名義購入，目前更名為「耀西文旅新美館」繼續經營。第一建經研究中心副理張菱育指出，今年國際來台的旅遊人次，比去年還多，顯示台灣的觀光旅遊持續復甦，但是旅宿業呈現「分眾化」態勢，從高端奢華的飯店，到平價的商務旅館和青年旅舍，服務更多元化的客層，因此價格落差也相當大。而對旅宿經營者而言，若直接買下旅店產權，能「將租金轉為房貸」，不僅能節省成本，未來整棟產權單一的旅店，還能再重建開發，兼具投資、對抗通膨的雙贏局面。