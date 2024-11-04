馬辣集團好大方！11月開吃澎湃「秋饗海鮮宴」，即日起身分證件對中「2、0、5」任2碼（可重複），旗下10大品牌火鍋、燒肉免費加菜爽吃「九孔鮑魚、北海道大帆立貝」吃到飽，還有加價99元送「巨大手臂蝦」乙隻，超狂優惠一次整理。
馬辣集團11月「秋饗海鮮宴」優惠，即日起至11月30日，限兩成人以上同行、提前一天訂位並主動告知參加「證件對對碰」活動，同桌任一人身分證、健保卡號、護照號碼對中「2、0、5」任2碼（可重複），於用餐時主動出示相關證件予服務人員確認，可享馬辣集團10大品牌加菜吃到飽優惠。
火鍋品牌
■馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）
■新馬辣經典麻辣鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
■新馬辣經典麻辣鍋Plus+消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
■涮樂和牛鍋物放題消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
■肉之間 大盤肉幸福鍋物每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份
■問鼎・皇上吉祥宮廷火鍋含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388元）
燒肉品牌
■熊一燒肉消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
■夯下去和牛燒肉放題燒肉消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
■ChaCha個人和牛燒肉每人均消含600元以上每桌送市價200元「特上牛胸腹肉」或市價170元「精選豚五花」 一份
日料居酒屋品牌
■狗一下居食酒屋含三成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份
即日起至11月30日，馬辣集團再加碼推出限時限量「巨大手臂蝦99元加價購」優惠活動，活動期間至馬辣集團任一品牌消費，限時加價購「巨大手臂蝦」每隻只要99元（市價388元），每人限量乙隻，售完為止。配合年底尾牙春酒旺季，同步推出「尾牙春酒專案」，即日起至2025年2月28日，凡週一至週五非例假日（限定日除外），提前一日訂位並主動告知參加「尾牙春酒」活動並支付訂金，且以現金支付全額餐費，可享有含十成人以上「用餐九折優惠」相當於免收10%清潔費！活動詳情請以馬辣國際餐飲集團官網為準。
另外，王品集團11月則推出人人都可以吃到的壽星招待生日優惠！適逢「王品牛排」生日月，不用看身分證，只要內用消費2客套餐，祝王品「生日快樂」就送吃「爐烤地中海海鮮盤」、阪前和牛鐵板燒打卡送「黃金軟殼蟹天婦羅」、就饗鐵板燒也招待「海味蝦仁煎」，送菜規則一次看。
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火鍋品牌
■馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）
■新馬辣經典麻辣鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
■新馬辣經典麻辣鍋Plus+消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
■涮樂和牛鍋物放題消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
■肉之間 大盤肉幸福鍋物每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份
■問鼎・皇上吉祥宮廷火鍋含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388元）
燒肉品牌
■熊一燒肉消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
■夯下去和牛燒肉放題燒肉消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
■ChaCha個人和牛燒肉每人均消含600元以上每桌送市價200元「特上牛胸腹肉」或市價170元「精選豚五花」 一份
日料居酒屋品牌
■狗一下居食酒屋含三成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份
即日起至11月30日，馬辣集團再加碼推出限時限量「巨大手臂蝦99元加價購」優惠活動，活動期間至馬辣集團任一品牌消費，限時加價購「巨大手臂蝦」每隻只要99元（市價388元），每人限量乙隻，售完為止。配合年底尾牙春酒旺季，同步推出「尾牙春酒專案」，即日起至2025年2月28日，凡週一至週五非例假日（限定日除外），提前一日訂位並主動告知參加「尾牙春酒」活動並支付訂金，且以現金支付全額餐費，可享有含十成人以上「用餐九折優惠」相當於免收10%清潔費！活動詳情請以馬辣國際餐飲集團官網為準。
另外，王品集團11月則推出人人都可以吃到的壽星招待生日優惠！適逢「王品牛排」生日月，不用看身分證，只要內用消費2客套餐，祝王品「生日快樂」就送吃「爐烤地中海海鮮盤」、阪前和牛鐵板燒打卡送「黃金軟殼蟹天婦羅」、就饗鐵板燒也招待「海味蝦仁煎」，送菜規則一次看。