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▲房貸水位拉警報、央行打房下，房仲業進入寒冬，趙男靠包租代管賺錢，卻又抓漏抓不完。（示意圖／記者葉政勳攝）

▲如果合約上未特別約定，漏水是房東責任，若拖延修繕等情況造成房客財損，可依法索賠。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

又有颱風生成，房仲抓漏抓不完！氣象署資料，銀杏颱風於今(4)日凌晨生成，一名房仲趙男接受《NOWnews》訪問表示，「颱風不要再來了，前面幾次颱風，都造成租客租屋處漏水，颱風走後就抓漏抓不完，有夠累！」台灣老屋多、地震多，也讓漏水更多，據內政部資料，屋齡30年以上為老屋，今年預計將突破500萬戶；另外，不少建商工程品質管控不佳，導致許多新建案也有漏水問題，讓不少台灣人買了房子，漏水永遠處理不完。對於房仲業而言，面對銀行房貸水位拉警報、央行打房，買氣出現腰斬，不少人轉向努力經營「包租代管」度寒冬，然而，10~11月颱風帶來的龐大雨量，導致不少房屋漏水問題浮現，對房仲業來說，可說是屋漏偏逢連夜雨。趙男指出，「房貸之亂導致許多成交案到現在還無法交屋，處理交易糾紛超累，沒交屋也沒收入，所以認真經營包租代管加減賺，但今年有一些地震，一些老屋管線老舊，或者窗台縫老化，颱風來都是連續大雨，就很容易導致漏水問題浮現，修漏本來就是房仲包租代管責任，但颱風來這麼頻繁，真的修到快瘋掉了！」全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，房屋漏水是租屋常見糾紛之一，事實上，依民法規定，房東有提供合理使用租賃物責任，且結構修繕等責任，若未特別約定，也是房東必須負責，因此如果發現房屋漏水，就是找房東或有包租代管的房仲處理。房客如果不幸碰到租屋處漏水，可以先留下告知紀錄，要求一定期限修繕，如果碰到租後不理的房東或房仲，可先花錢修繕，再向房東請求費用，如果因漏水造成財損，也可列表求償，但如果金額過於龐大，無力負擔，則可向房東要求解約，並求償違約金及搬家費用等相關損失。