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▲六都與新竹，房價所得比10倍以下僅剩桃園，台北市依舊最高，必須不吃不喝16年才買得起房。（圖／記者陳韋帆製）

▲銀行爆發房貸之亂，父母如果想幫小孩子準備自備款購屋，慎防房貸排隊、成數不足等問題。（示意圖／記者陳韋帆攝）

全國房價所得比再創新高，2024年Q4達10.65倍，也就是全國購屋族，，各縣市中，以台南、台中增幅最誇張，多了4年有餘，而最高的，依舊是台北市、新北市最高，分別為16年、13年。據內政部資料，2024年Q2房價所得比10.65倍，相較10年前增加2.31倍，進一步觀察六都與新竹，依序為台北市16.36倍、新北市13.71倍、台中市12.69倍、新竹縣10.82倍、高雄市10.39倍、台南市10.29倍、新竹市9.72倍、桃園市9.13倍。觀察各縣市房價所得比變化，可發現六都剩下桃園的房價所得比不到10倍，上一季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，由此可見上半年房價漲勢明顯，統計10年來房價所得比的變化來看，台中、台南市的房價所得比都多了4倍，現在買房要比10年前多付出4年的家庭可支配所得。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價所得比持續攀升，結果是幾家歡樂幾家愁，有資產的享受到增值的好處，相對還沒有購屋或者年輕世代，就會感受到房價上漲的壓力，若以區域的所得對比房價漲幅來看，過去10年台中與台南民眾對於房價上漲感受應該特別深，10年下來，民眾現在要購屋，恐怕比10年前要多掏出2.3年的家庭可支配所得。近年房價不斷飆漲，2023年底財政部推出新青安貸，許多父母急著籌措自備款，幫助小孩成家，然而，卻又造成另一波「全民瘋買房」，銀行房貸水位快速達到警戒值，引爆房貸之亂，如今房價處於高檔，買氣卻快速緊縮，面臨翻轉格局。曾敬德指出，薪資追不上房價飆漲明顯已成為事實，但現階段房貸緊縮、買氣驟降，即使父母想要幫助小孩買房子，貸款上也不見得能夠順利，時機上不見得合適，建議此時有購屋計畫的民眾，購屋前可先與銀行確認貸款條件，並審慎評估自身能力。