陳柏豪口誤「北伐」被蔡其昌虧！2024明台產險中華職棒頒獎典禮，今（4）日在台北萬豪酒店盛大舉辦，三大獎之一的「年度最佳進步獎」率先公布，由樂天桃猿救援王陳柏豪獲獎。不過在頒獎前的採訪，陳柏豪不慎將「北漂」口誤說成「北伐」，被頒獎的中職會長蔡其昌虧，讓全場觀眾笑成一片。此外，陳柏豪獲獎後也不忘對前東家中信兄弟表達感謝：「謝謝兄弟給了我很多機會，在我受傷時幫了我很多。」
獲頒最佳進步獎 口誤被蔡其昌虧
樂天終結投手陳柏豪，在轉戰樂天後成績大幅提升，成為隊上最穩定的牛棚投手，以單季29次救援成功奪下救援王。同時，從兄弟重砲曾頌恩、樂天牛棚好手莊昕諺的競爭中脫穎而出，拿下最佳進步獎。
在頒獎前的採訪發生小插曲，陳柏豪分享自身從南部北上打球的心情時，不慎將「北漂」說成「北伐」，在被主持人提醒後，才笑著改口。讓蔡其昌上台頒獎時，也偷虧他：「是北漂不是北伐，不然好像是你還在兄弟，要來打樂天的感覺。」讓全場媒體、觀眾笑成一片。
陳柏豪在獲獎後發表感言，説道：「謝謝球團肯定，讓我加入到這個團隊，謝謝教練團，讓我在賽季中不斷成長，更冷靜去面對狀況，感謝隊友幫我守下很多危機，才可以拿下這個獎項。」
聽到媽媽聲音哽咽 不忘感謝兄弟
談到家人鼓勵影片時說話有些哽咽，陳柏豪說：「其實原本就知道媽媽會來，但聽到那段話，有點感動，自己蠻對不起她的，因為很少回家，感謝她一直以來的支持。」
另外，在獲頒救援王獎項時，陳柏豪特別感謝兄弟球團。對此，他解釋道：「來到樂天之前，兄弟給我很多機會，但是表現不是非常好，非常努力想要進步，而且他們在我受傷的時候，幫助了我很多。」
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樂天終結投手陳柏豪，在轉戰樂天後成績大幅提升，成為隊上最穩定的牛棚投手，以單季29次救援成功奪下救援王。同時，從兄弟重砲曾頌恩、樂天牛棚好手莊昕諺的競爭中脫穎而出，拿下最佳進步獎。
在頒獎前的採訪發生小插曲，陳柏豪分享自身從南部北上打球的心情時，不慎將「北漂」說成「北伐」，在被主持人提醒後，才笑著改口。讓蔡其昌上台頒獎時，也偷虧他：「是北漂不是北伐，不然好像是你還在兄弟，要來打樂天的感覺。」讓全場媒體、觀眾笑成一片。
陳柏豪在獲獎後發表感言，説道：「謝謝球團肯定，讓我加入到這個團隊，謝謝教練團，讓我在賽季中不斷成長，更冷靜去面對狀況，感謝隊友幫我守下很多危機，才可以拿下這個獎項。」
聽到媽媽聲音哽咽 不忘感謝兄弟
談到家人鼓勵影片時說話有些哽咽，陳柏豪說：「其實原本就知道媽媽會來，但聽到那段話，有點感動，自己蠻對不起她的，因為很少回家，感謝她一直以來的支持。」
另外，在獲頒救援王獎項時，陳柏豪特別感謝兄弟球團。對此，他解釋道：「來到樂天之前，兄弟給我很多機會，但是表現不是非常好，非常努力想要進步，而且他們在我受傷的時候，幫助了我很多。」