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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，北院日前裁定延押至明年1月，而有媒體報導，北院裁定延押理由中，直指柯文哲在市長室收受1500萬元現金賄款。對此，政治評論員吳靜怡今（5）日批評，若在台北市政府市長室收賄，簡直膽大無恥、囂張至極。吳靜怡表示，據媒體報導，檢調蒐證後，已經有相關事證柯文哲有具體的收受賄款，除了朱亞虎供認的「假獻金、真賄款」，更發現「2022/11/1小沈1500沈慶京」是柯文哲收賄現金並要求橘子的記帳，且收受地點居然就是台北市政府內的市長室。吳靜怡續指，還有300多筆可疑的政治獻金要繼續追蹤，柯文哲收賄金額恐怕超過1710萬，檢調陸續追蹤4300萬元商辦是否也與京華城有關，會不會也是「真交易、假買賣」？吳靜怡說，柯文哲日前應訊時，已坦承「橘子」許芷瑜負責幫他收錢及轉交政治獻金，相關證人也具結證稱，柯文哲應呼籲許芷瑜立即回國面對政治獻金問題協助辦案，而民眾黨更應該面對柯文哲坦承罪行的現況，做出財政盤查給支持者和大眾一個交代。吳靜怡質疑，京華城案的金流環環相扣，李文宗擔任柯文哲很重要的行政執行角色，在柯文哲允許的各種裁決，讓民眾黨相關的政治現金來供養木可公關公司，又將基金會的經費支付選戰人員部分薪資，再把競選總部的職員當成人頭高報薪酬，最後，柯文哲夫人看豪宅、買商辦、孩子出國唸書，結果教唆別人的孩子成為共犯被通緝。吳靜怡提到，民眾黨的立法委員為什麼要在昨天刻意跑到北檢演一齣不必要的戲，是不是想藉由官威給北檢壓力，柯文哲律師看了裁決書，一定清清楚楚、明明白白的知道，不只有圖利，更有收賄事證，難道陳佩琪就是擔心柯文哲意志不夠堅定才呼喊抗告？還是為了求自保，心思可臆。吳靜怡認為，大概的時脈可以證實，柯文哲在每個階段都可能收錢，每個時段都有前金和後謝，無論智庫和基金會的設立，美其名是為了台灣社會，結果會不會都是為了洗錢，如下：2020年2月20日 沈慶京、柯文哲及黃珊珊密會。2020年3月10日 柯文哲、黃珊珊、應曉薇在市府進行便當會，當天，柯文哲正好簽下都發局警示「恐有圖利」的公文並標注「速審速決」，媒體指出同一天，陳佩琪也正好第一次出現了密集以ATM存現金的行為，金額共157萬3千元。2020年月3月24日 朱亞虎透過7個人頭、三日捐贈210萬元的政治獻金給民眾黨2022年10月14日 木可公關公司設立。2022年10月18日 台北市政府核發京華城建築執照2022年10月19日 柯文哲出席京華園區動工典禮，2022年10月20日 柯文哲USB隨身碟記錄「2022111小沈1500沈慶京」。2022年10月18日 台北市政府核發京華城建築執照2022年10月19日 柯文哲便出席京華園區動工典禮，收受現金2022年10月20日 市長室收受這1,500萬元賄款，命橘子許芷USB隨身碟記錄「2022111小沈1500沈慶京」2022年11月7日 台北市台灣眾望關懷基金會設立2023年2月10日 台灣新故鄉智庫協會設立2023年10月1日 柯文哲在美國突然手機搞丟，正好前一天到陶朱隱園和沈慶京會面，2023年10月開始至今年5月，媒體指出陳佩琪40餘次到ATM存進3個子女帳戶共462萬6千元現金2024年5月2日 台北地檢署將柯文哲列為京華城案被告2024年5月某日 柯文哲下便籤「Orange京華出境」2024年5月14日 智堯資訊傳媒有限公司設立