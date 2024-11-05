我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鐵「海風號」甜點觀光列車，首度以近海湛藍翠綠色調打造漸層夢幻車廂，有「移動的網美餐廳」之稱。（圖／雄獅旅遊提供）

▲海風號開吃全球首間米其林一星MINIMAL冰淇淋楊桃春茶和乳酸紫蘇2款口味；新竹在地MANO MANO「芋頭油蔥司康」、「綠葡萄貝殼馬卡龍」等客製專屬甜點首度亮相。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台鐵「海風號」移動的甜點觀光列車首航記者會。（圖／記者蕭涵云攝）

台鐵「海風號」甜點觀光列車宣布12月7日首航！以近海湛藍翠綠色調首度打造漸層設計夢幻車廂，在「移動的網美餐廳」上，開吃全球首間米其林一星MINIMAL冰淇淋楊桃春茶和乳酸紫蘇2款口味，及新竹在地MANO MANO「芋頭油蔥司康」、「綠葡萄貝殼馬卡龍」等客製專屬甜點。今（5）日起開放雄獅旅遊官網訂票，購票方式一覽。雄獅旅遊與台灣鐵路公司今舉行記者會，共同推出全台首創的甜點觀光列車「海風號」，車廂設計靈感源自台灣自然景觀，以近海湛藍翠綠色調首度打造漸層設計夢幻車廂，有如「移動的網美餐廳」，讓人眼睛為之一亮。空間搭配柔和漸層燈光、輕快的海洋音樂與清新香氛，展現舒適唯美氛圍之餘還配有無障礙座位、廁所及免治馬桶設備，滿足多元需求。記者會現場特別邀請韓國釜山女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈等知名啦啦隊女孩一同應援，並公布首發兩週，每週六日運行；後續趟次，每週五六日運行。