台鐵「海風號」甜點觀光列車宣布12月7日首航！以近海湛藍翠綠色調首度打造漸層設計夢幻車廂，在「移動的網美餐廳」上，開吃全球首間米其林一星MINIMAL冰淇淋楊桃春茶和乳酸紫蘇2款口味，及新竹在地MANO MANO「芋頭油蔥司康」、「綠葡萄貝殼馬卡龍」等客製專屬甜點。今（5）日起開放雄獅旅遊官網訂票，購票方式一覽。
雄獅旅遊與台灣鐵路公司今舉行記者會，共同推出全台首創的甜點觀光列車「海風號」，車廂設計靈感源自台灣自然景觀，以近海湛藍翠綠色調首度打造漸層設計夢幻車廂，有如「移動的網美餐廳」，讓人眼睛為之一亮。
列車共設有四節車廂、60個席次，座位規劃夢幻馬卡龍色系的四人沙發、面海雙人座，以及獨家設計的全景落地窗瞭望席。空間搭配柔和漸層燈光、輕快的海洋音樂與清新香氛，展現舒適唯美氛圍之餘還配有無障礙座位、廁所及免治馬桶設備，滿足多元需求。
記者會現場特別邀請韓國釜山女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈等知名啦啦隊女孩一同應援，宣布「海風號」將於12月7日正式首航！並公布首發兩週，每週六日運行；後續趟次，每週五六日運行。
首季路線將行駛往返於新竹至台中的海線路段，沿途停靠新埔、大甲、後龍等特色車站，並提供專屬甜點、紀念車票及禮品；即日起已可至雄獅旅遊官網預訂。推薦套票行程「新竹→台中」3,600元、「台中→新竹」3,600元，遊程皆含餐食＋紀念證書與禮品＋保險。
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列車共設有四節車廂、60個席次，座位規劃夢幻馬卡龍色系的四人沙發、面海雙人座，以及獨家設計的全景落地窗瞭望席。空間搭配柔和漸層燈光、輕快的海洋音樂與清新香氛，展現舒適唯美氛圍之餘還配有無障礙座位、廁所及免治馬桶設備，滿足多元需求。
記者會現場特別邀請韓國釜山女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈等知名啦啦隊女孩一同應援，宣布「海風號」將於12月7日正式首航！並公布首發兩週，每週六日運行；後續趟次，每週五六日運行。
首季路線將行駛往返於新竹至台中的海線路段，沿途停靠新埔、大甲、後龍等特色車站，並提供專屬甜點、紀念車票及禮品；即日起已可至雄獅旅遊官網預訂。推薦套票行程「新竹→台中」3,600元、「台中→新竹」3,600元，遊程皆含餐食＋紀念證書與禮品＋保險。