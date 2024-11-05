台鐵「海風號」甜點觀光列車將於12月7日首航，今（5）日起開放雄獅旅遊官網訂票。《NOWnews今日新聞》持透明車票搶先開箱近海湛藍翠綠色夢幻車廂，在「移動的網美餐廳」的全海景座位上，吃全球首間米其林一星MINIMAL楊桃春茶、乳酸紫蘇冰淇淋，及新竹MANO MANO金桔鹹豬肉竹炭堡、海味蛋沙拉麵包、擂茶米香可麗露、貝殼馬卡龍等在地食材專屬甜點，6大必玩亮點一次整理。
夢幻馬卡龍列車總算正式亮相！雄獅旅遊深耕鐵道觀光，攜手台鐵以「向世界介紹台灣的一紙名片」為願景，結合台灣山海景色、在地人文與鐵道文化，打造全台首創甜點觀光列車「海風號」，確定12月7日正式首航，即日起已可至雄獅旅遊官網預訂。官方還透露，取山巒意象的黃綠色調「山嵐號」，最快將於2025年3月見客。
📌夢幻馬卡龍藍綠色車廂！「全海景座位」搭配圓弧沙發椅好可愛
任誰都一眼就被「海風號」夢幻馬卡龍的藍綠色調給驚艷！「海風號」外觀圍繞大自然與四季變化，設計靈感來自台灣的自然風貌，以湛藍和翠綠色調為主，融合出台灣近海的獨特色彩，大膽使用於不鏽鋼車體上，並特別以漸層手法營造清新而生動的視覺效果。
夢幻藍綠色當然也渲染至車廂內裝，設有四節車廂、60個席次的「海風號」，規劃出馬卡龍色系的四人沙發、面海雙人座，及獨家設計的全景落地窗瞭望席，每個位席都有觀景窗。圓弧線條的柔美桌椅曲線、搭配柔軟絨布設計，映照上暖金色柔和漸層燈光，再從窗外照耀燦爛陽光，烘托舒適而溫馨的氛圍。
「海風號」香氛選用約翰森林JOHNRAY蔚藍海岸系列，以佛⼿柑花香搭配木質調性的橡⽊苔濕潤氣息，清新香氣讓人沉浸海風陽光的美好。此外，「海風號」設有兩個無障礙專屬座位，並配備無障礙廁所及免治馬桶等設備，貼心為愛心旅客提供便利與舒適的搭乘體驗。
📌獨家設計「全景落地窗瞭望席」！專屬拍照座位擁列車長視野
身為首台主打海線風貌主題的觀光列車，「海風號」更獨家設計「全景落地窗瞭望席」，首次於朝向面海的方向，在車廂內規劃大片落地窗座位，有別於一般桌上觀景窗大小、整片玻璃窗延伸至腳邊；聽著輕快的海洋音樂，更放鬆而一覽無遺地欣賞沿途風景。
不少鐵道迷都深諳列車長視野能飽覽難得一見的全景，「海風號」也特別在車長室旁、開闢能拍出最佳網美照的專屬座位，只要搭乘「海風號」，可別忘記移動到此，留下與鐵道風光最美的合照。
📌移動的網美餐廳！全球首間米其林一星MINIMAL
「海風號」開吃全球首間米其林一星的MINIMAL冰淇淋！主廚萬士傑Arvin以楊桃的鹹味對應海風印象，將傳統楊桃汁的酸鹹結合四季春茶，搭配桂花增添雅緻香氣，以茶香與單寧感收斂「楊桃春茶」的甜度；另款「乳酸紫蘇」則以乳酸襯托日本綠紫蘇的酸甜，增添層次的同時保留養樂多冰特有的甜香，整體風味濃厚卻清爽，以本土食材實踐海風印象。
📌新竹MANO MANO在地食材客製專屬餐點
新竹原創甜點品牌MANO MANO則為「海風號」客製專屬餐點，源於台灣海洋景致搭配在地食材，鹹點主要以海味呈現，選用石家魚丸加入蔬果沙拉、阿金姐金桔醬佐鹹豬肉竹炭堡、台中大甲芋頭油蔥司康、櫻桃鴨地瓜球（台農57號）等。
甜點則以貝殼馬卡龍造型呼應海洋意象，印上「海風」字樣的「綠葡萄貝殼馬卡龍」、「擂茶米香可麗露」及東勢洛神花製的「玫瑰夾心瑪德蓮」。搭配新竹茗茶的東方美人茶及台中紅玉紅茶。
📌絕美透明紀念車票！立體紀念證書與明信片禮品
旅客搭乘「海風號」除了能夠享受到車上餐食，還能獲得一張絕美「透明紀念車票」，一定要拿起來和藍綠色馬卡龍車廂美拍！而隨餐點上桌的「紀念證書」，打開可是立體紙雕的「海風號」列車與台灣；車廂內還擺有不同造型的明信片，供蓋印紀念章後帶回家收藏。
📌4大團體遊程推薦！「微醺之夜」喝海風號特調
「海風號」首季將行駛新竹至台中往返路段，除了欣賞海邊風力發電裝置，沿途特色車站也很值得一看，包括海線五寶之一擁有百年木造建築的新埔車站、可參拜知名媽祖廟的大甲車站、欣賞仿巴洛克式風格古厝建築醫院的後龍車站等。
雄獅旅遊為「海風號」規劃4大團體遊程，主打主題活動、五星飯店、雙台觀光列車、系列台灣等行程。其中，「微醺之夜」邀請專業調酒師為晚餐搭配海風號特調飲品；規劃入住新竹國賓大飯店、台中李方艾美酒店等，在五星級飯店體驗戶外餐桌並享用精緻A SHABU高檔涮涮鍋，每人9,900元起；搭乘「海風號」搭配「阿里山福森號」，前往巨木群漫步；或選擇搭乘「藍皮解憂號」，環島飽覽東西岸海岸風光，每人19,900元起；若想前往日月潭欣賞湖光山色，還可在茶園走讀中體驗親手製作茶包，每人8,599元起。
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📌夢幻馬卡龍藍綠色車廂！「全海景座位」搭配圓弧沙發椅好可愛
任誰都一眼就被「海風號」夢幻馬卡龍的藍綠色調給驚艷！「海風號」外觀圍繞大自然與四季變化，設計靈感來自台灣的自然風貌，以湛藍和翠綠色調為主，融合出台灣近海的獨特色彩，大膽使用於不鏽鋼車體上，並特別以漸層手法營造清新而生動的視覺效果。
夢幻藍綠色當然也渲染至車廂內裝，設有四節車廂、60個席次的「海風號」，規劃出馬卡龍色系的四人沙發、面海雙人座，及獨家設計的全景落地窗瞭望席，每個位席都有觀景窗。圓弧線條的柔美桌椅曲線、搭配柔軟絨布設計，映照上暖金色柔和漸層燈光，再從窗外照耀燦爛陽光，烘托舒適而溫馨的氛圍。
「海風號」香氛選用約翰森林JOHNRAY蔚藍海岸系列，以佛⼿柑花香搭配木質調性的橡⽊苔濕潤氣息，清新香氣讓人沉浸海風陽光的美好。此外，「海風號」設有兩個無障礙專屬座位，並配備無障礙廁所及免治馬桶等設備，貼心為愛心旅客提供便利與舒適的搭乘體驗。
📌獨家設計「全景落地窗瞭望席」！專屬拍照座位擁列車長視野
身為首台主打海線風貌主題的觀光列車，「海風號」更獨家設計「全景落地窗瞭望席」，首次於朝向面海的方向，在車廂內規劃大片落地窗座位，有別於一般桌上觀景窗大小、整片玻璃窗延伸至腳邊；聽著輕快的海洋音樂，更放鬆而一覽無遺地欣賞沿途風景。
不少鐵道迷都深諳列車長視野能飽覽難得一見的全景，「海風號」也特別在車長室旁、開闢能拍出最佳網美照的專屬座位，只要搭乘「海風號」，可別忘記移動到此，留下與鐵道風光最美的合照。
📌移動的網美餐廳！全球首間米其林一星MINIMAL
「海風號」開吃全球首間米其林一星的MINIMAL冰淇淋！主廚萬士傑Arvin以楊桃的鹹味對應海風印象，將傳統楊桃汁的酸鹹結合四季春茶，搭配桂花增添雅緻香氣，以茶香與單寧感收斂「楊桃春茶」的甜度；另款「乳酸紫蘇」則以乳酸襯托日本綠紫蘇的酸甜，增添層次的同時保留養樂多冰特有的甜香，整體風味濃厚卻清爽，以本土食材實踐海風印象。
📌新竹MANO MANO在地食材客製專屬餐點
新竹原創甜點品牌MANO MANO則為「海風號」客製專屬餐點，源於台灣海洋景致搭配在地食材，鹹點主要以海味呈現，選用石家魚丸加入蔬果沙拉、阿金姐金桔醬佐鹹豬肉竹炭堡、台中大甲芋頭油蔥司康、櫻桃鴨地瓜球（台農57號）等。
甜點則以貝殼馬卡龍造型呼應海洋意象，印上「海風」字樣的「綠葡萄貝殼馬卡龍」、「擂茶米香可麗露」及東勢洛神花製的「玫瑰夾心瑪德蓮」。搭配新竹茗茶的東方美人茶及台中紅玉紅茶。
📌絕美透明紀念車票！立體紀念證書與明信片禮品
旅客搭乘「海風號」除了能夠享受到車上餐食，還能獲得一張絕美「透明紀念車票」，一定要拿起來和藍綠色馬卡龍車廂美拍！而隨餐點上桌的「紀念證書」，打開可是立體紙雕的「海風號」列車與台灣；車廂內還擺有不同造型的明信片，供蓋印紀念章後帶回家收藏。
📌4大團體遊程推薦！「微醺之夜」喝海風號特調
「海風號」首季將行駛新竹至台中往返路段，除了欣賞海邊風力發電裝置，沿途特色車站也很值得一看，包括海線五寶之一擁有百年木造建築的新埔車站、可參拜知名媽祖廟的大甲車站、欣賞仿巴洛克式風格古厝建築醫院的後龍車站等。
雄獅旅遊為「海風號」規劃4大團體遊程，主打主題活動、五星飯店、雙台觀光列車、系列台灣等行程。其中，「微醺之夜」邀請專業調酒師為晚餐搭配海風號特調飲品；規劃入住新竹國賓大飯店、台中李方艾美酒店等，在五星級飯店體驗戶外餐桌並享用精緻A SHABU高檔涮涮鍋，每人9,900元起；搭乘「海風號」搭配「阿里山福森號」，前往巨木群漫步；或選擇搭乘「藍皮解憂號」，環島飽覽東西岸海岸風光，每人19,900元起；若想前往日月潭欣賞湖光山色，還可在茶園走讀中體驗親手製作茶包，每人8,599元起。