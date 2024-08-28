全球唯一！米其林一星冰淇淋MINIMAL台中直擊　-196℃起吃7種溫度

隱身在台中草悟道一處靜謐老宅的「MINIMAL」，是米其林一星餐廳「澀Sur-」延伸所成立。主廚萬士傑Arvin運用現代料理思維創新開發的義式冰淇淋，先在去年奪得「2023台中必比登推介」，昨（28）日再晉升《台灣米其林指南2024》一星餐廳，這可是全球史上「首間冰淇淋店摘下米其林星星」！《NOWnews今日新聞》帶大家直擊MINIMAL，從-196℃液態氮溫度吃起、一次領略7種溫感冰品體驗。
《台灣米其林指南2024》形容MINIMAL：「透過多層次的堆疊變化，
大大提升味覺、視覺與用餐感受。菜單每季環繞一個嶄新主題， 把冰淇淋視作料理的主素材，並透過七道冰品一一闡述， 每道菜品都像藝術品般細膩柔美」。是《台灣米其林指南》發行以來，首次有必比登推介店家晉升為米其林一星；更厲害地，是全球史上「首間冰淇淋店摘下米其林星星」。
對於獲得青睞開創先例，MINIMAL主廚萬士傑Arvin會後受訪時倒是顯得謙虛，「雖然我們很像是摸黑前進，但很開心用這樣的方法受到肯定與支持」，他悠悠分享：「團隊製作冰淇淋，一直都是以正餐規格來研究，只是用冰品的形式來呈現」。
還透露「其實我們從2021年開始，最早開店的單一冰淇淋像是空白畫布，去掉了很多口感、溫度，但在做的過程中發現，似乎沒有那麼容易跟大家溝通；才進而發展成短套餐，甚至開發了烘焙糕點類。可是進行一陣子又覺得，『我們是冰淇淋店，為什麼要做其他不是冰的事』，才產生現今以『溫度』為發想的主題。
因為單純喜歡冰淇淋、想讓冰更有表現方法而開設MINIMAL的Arvin，認為外帶的單一冰淇淋、內用冰品套餐「對我來說都一樣的好，只是呈現方式不同」；不諱言「內心更喜歡單一冰淇淋」的他，相較於可以把很多東西結合在一起的盤式冰淇淋，坦言獲獎後反而更想挑戰化繁為簡，「嘗試將所有複雜的元素，匯聚在單一冰淇淋裡呈現，反而更能反應這間店的初衷」Arvin說道。
沒錯！MINIMAL店如其名，訴求看似純粹簡單，卻將大量想法與技巧精煉成「極簡」。目前店內供應的套餐，有別於甜點總以口味為主導的常規，大膽定調以「溫度」為主軸，融合野薑花、松針、檜木等植物調香氣，玩出不同型態的「冰」，雪花溫度的-5℃冰沙、-12℃的標準義式冰淇淋，凍成-40℃的棉花糖冰口感出奇、-196℃液態氮凝結的冰球還改變佐餐Mocktail喝起來的風味。猶如科學實驗的理性結果，幻變7種溫感的冰品體驗，甚有新意。
《NOWnews今日新聞》記者還記得，造訪MINIMAL體驗時，明明平時不喜瓜果類，卻對「-5℃ 瓜果/白乳酪/佛手柑」冰沙印象相當深刻，彷彿冒出嫩芽的一碗綠田，其實是台灣人再熟悉不過的冬瓜、苦瓜、香瓜，分別打成果汁後冰凍、再以叉子刨刮而來的義式冰沙，過程反覆多次才取出有著雪花溫度、咬感亞於剉冰的冰晶，伴隨著清新草本風味的萬壽菊醬，純粹又極其輕盈地化在嘴裡，時而點綴來自頂層苦艾酒浸漬過的3種瓜果球，讓過去對瓜味敬謝不敏的記者驚為天人。
而論口感最驚奇，則是來自以巨型棒棒糖之姿上桌「-40℃ 野薑花/清酒」，像帶有麵包氣孔的圓形發糕，竟然入口即化、甚至是還沒感受到咬感，就瞬間融化成液狀，比作棉花糖卻又不那麼縹緲，是唇舌從未體驗過的感受！
Arvin提到「最正規標準的義式冰淇淋便是-12℃，不只要藉此傳達冰淇淋的純粹，更要展現最經典的質地與口感」。猶如Fine Dining主餐的「-12℃ 酢漿草/紫蘇/茴香」，在散發酸度與發酵風味的冰淇淋上，還堆疊著一片葉型挺拔而薄脆的紫蘇，捨棄常見糖漬紫蘇的做法，以糖水川燙紫蘇葉後、壓平再風乾製成糖片，吃之前敲碎，為冰增添清脆口感卻能拌入深沉草本氣味。
而全套最低溫的「-196℃ 草莓/洛神/乳脂」，可品嚐瞬間凝結的液態氮冰球，其實對愛吃甜點的人來說卻不至於太陌生。選用草莓與粉紅胡椒、洛神花與酸豆、乳酸3種複合風味與色彩，搭配木質調鴨腳木蜂蜜、與底層的馬斯卡彭乳酪，呈現討喜的酸甜水果風味；最有趣的環節是，吃過後反而使原本喝來感覺濃厚的佐餐「檜木/脫醇紅酒/伯爵茶」Mocktail，意外顯得輕盈、木質風味的澀感也變圓潤。
而外帶的單一義式冰淇淋也相當有看頭，每週提供6款不同口味的gelato，主廚最推薦「碧螺春｜甘蔗｜山當歸」、「葡萄柚｜鐵觀音｜山茼蒿」、「香草｜玉蘭花｜焦糖」三組複方口味；記者尤其偏好香醇不澀的紅酒風味、吃起來有奶茶感的蜜香紅茶。且全店只有Arvin可以把gelato塑造成獨特的可頌模樣，從外觀到口味都令人折服。
MINIMAL內用七道式套餐＋2杯飲品，每套1200元，另有特別為冰淇淋套餐設計的Mocktail Pairings可選，2杯一組500元。外帶冰淇淋則是杯裝120ml/杯180元、盒裝500ml/盒660元，皆可自選2口味gelato；120ml x 6杯體驗禮盒則是1200元。
MINIMAL 餐廳資訊
地址：台中市西區美村路一段133巷16號
電話：04-2321-9080
時間：週五至週一 13:00-18:30
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對於獲得青睞開創先例，MINIMAL主廚萬士傑Arvin會後受訪時倒是顯得謙虛，「雖然我們很像是摸黑前進，但很開心用這樣的方法受到肯定與支持」，他悠悠分享：「團隊製作冰淇淋，一直都是以正餐規格來研究，只是用冰品的形式來呈現」。
還透露「其實我們從2021年開始，最早開店的單一冰淇淋像是空白畫布，去掉了很多口感、溫度，但在做的過程中發現，似乎沒有那麼容易跟大家溝通；才進而發展成短套餐，甚至開發了烘焙糕點類。可是進行一陣子又覺得，『我們是冰淇淋店，為什麼要做其他不是冰的事』，才產生現今以『溫度』為發想的主題。
因為單純喜歡冰淇淋、想讓冰更有表現方法而開設MINIMAL的Arvin，認為外帶的單一冰淇淋、內用冰品套餐「對我來說都一樣的好，只是呈現方式不同」；不諱言「內心更喜歡單一冰淇淋」的他，相較於可以把很多東西結合在一起的盤式冰淇淋，坦言獲獎後反而更想挑戰化繁為簡，「嘗試將所有複雜的元素，匯聚在單一冰淇淋裡呈現，反而更能反應這間店的初衷」Arvin說道。
沒錯！MINIMAL店如其名，訴求看似純粹簡單，卻將大量想法與技巧精煉成「極簡」。目前店內供應的套餐，有別於甜點總以口味為主導的常規，大膽定調以「溫度」為主軸，融合野薑花、松針、檜木等植物調香氣，玩出不同型態的「冰」，雪花溫度的-5℃冰沙、-12℃的標準義式冰淇淋，凍成-40℃的棉花糖冰口感出奇、-196℃液態氮凝結的冰球還改變佐餐Mocktail喝起來的風味。猶如科學實驗的理性結果，幻變7種溫感的冰品體驗，甚有新意。
《NOWnews今日新聞》記者還記得，造訪MINIMAL體驗時，明明平時不喜瓜果類，卻對「-5℃ 瓜果/白乳酪/佛手柑」冰沙印象相當深刻，彷彿冒出嫩芽的一碗綠田，其實是台灣人再熟悉不過的冬瓜、苦瓜、香瓜，分別打成果汁後冰凍、再以叉子刨刮而來的義式冰沙，過程反覆多次才取出有著雪花溫度、咬感亞於剉冰的冰晶，伴隨著清新草本風味的萬壽菊醬，純粹又極其輕盈地化在嘴裡，時而點綴來自頂層苦艾酒浸漬過的3種瓜果球，讓過去對瓜味敬謝不敏的記者驚為天人。
而論口感最驚奇，則是來自以巨型棒棒糖之姿上桌「-40℃ 野薑花/清酒」，像帶有麵包氣孔的圓形發糕，竟然入口即化、甚至是還沒感受到咬感，就瞬間融化成液狀，比作棉花糖卻又不那麼縹緲，是唇舌從未體驗過的感受！
Arvin提到「最正規標準的義式冰淇淋便是-12℃，不只要藉此傳達冰淇淋的純粹，更要展現最經典的質地與口感」。猶如Fine Dining主餐的「-12℃ 酢漿草/紫蘇/茴香」，在散發酸度與發酵風味的冰淇淋上，還堆疊著一片葉型挺拔而薄脆的紫蘇，捨棄常見糖漬紫蘇的做法，以糖水川燙紫蘇葉後、壓平再風乾製成糖片，吃之前敲碎，為冰增添清脆口感卻能拌入深沉草本氣味。
而全套最低溫的「-196℃ 草莓/洛神/乳脂」，可品嚐瞬間凝結的液態氮冰球，其實對愛吃甜點的人來說卻不至於太陌生。選用草莓與粉紅胡椒、洛神花與酸豆、乳酸3種複合風味與色彩，搭配木質調鴨腳木蜂蜜、與底層的馬斯卡彭乳酪，呈現討喜的酸甜水果風味；最有趣的環節是，吃過後反而使原本喝來感覺濃厚的佐餐「檜木/脫醇紅酒/伯爵茶」Mocktail，意外顯得輕盈、木質風味的澀感也變圓潤。
而外帶的單一義式冰淇淋也相當有看頭，每週提供6款不同口味的gelato，主廚最推薦「碧螺春｜甘蔗｜山當歸」、「葡萄柚｜鐵觀音｜山茼蒿」、「香草｜玉蘭花｜焦糖」三組複方口味；記者尤其偏好香醇不澀的紅酒風味、吃起來有奶茶感的蜜香紅茶。且全店只有Arvin可以把gelato塑造成獨特的可頌模樣，從外觀到口味都令人折服。
MINIMAL內用七道式套餐＋2杯飲品，每套1200元，另有特別為冰淇淋套餐設計的Mocktail Pairings可選，2杯一組500元。外帶冰淇淋則是杯裝120ml/杯180元、盒裝500ml/盒660元，皆可自選2口味gelato；120ml x 6杯體驗禮盒則是1200元。
MINIMAL 餐廳資訊
地址：台中市西區美村路一段133巷16號
電話：04-2321-9080
時間：週五至週一 13:00-18:30
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