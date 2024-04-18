全台唯一必比登冰淇淋！台中MINIMAL春季菜單：-196℃起吃7種溫度

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主廚萬士傑貼心安排賓客入座後品嚐第一道「0℃ 枇杷/西洋梨」，在枇杷花與香片茶湯的回甘中，咬入熬煮枇杷花葉濃縮製作的冰沙，與冷凍枇杷果肉、發酵枇杷果凍等不同口感風味，蜜餞甜度散去後留有一抹黑糖醇香；在冰涼茶湯靜心後，便以「180℃ 米/毛豆」熱煎粿鹹點暖胃，混搭紅黑藜麥製作的輕薄脆片，夾入北部少見、點綴著平葉巴西里的煎粿，烤製過的毛豆、花生糖、海苔，在白玉粉與在來米粉製作的Q軟麻糬餡裡，甜中帶鹹、越嚼越香，搭配「包種茶/柚子/味噌」Mocktail，有如在喝爽甘鹹楊桃汁，化解黏口的暢快，準備迎接零下溫度的到來。
「-40℃ 野薑花/清酒」像帶有麵包氣孔的圓形發糕以巨型棒棒糖之姿上桌，入口即化、甚至是還沒感受咬感就瞬間融化成液狀，從未體驗過的出奇口感令人驚豔！說是棉花糖又不那麼縹緲，原來主廚Arvin特意將氮氣打入裝有野薑花香清酒的容器裡，使之結構澎發便直接凍成-40℃冰封起來，為讓冰晶小到舌頭可能幾乎感受不到的奇妙狀態更為鮮明，其實還加上了白茶與酒粕來補足清酒風味，竟展現台式香蕉清冰的氣息。
緊接著「-5℃ 瓜果/白乳酪/佛手柑」冰沙有如一碗冒出嫩芽的綠田，分別運用台灣人熟悉冬瓜、苦瓜、香瓜做成義式冰沙Granita，3種瓜果分別打成果汁後冰凍、再以叉子刮出冰沙，反覆多次才能達到雪花溫度的冰晶，咬感亞於剉冰、更輕盈地化在嘴裡；伴隨著萬壽菊醬的清新草本風味，配上頂層苦艾酒浸漬過的3顆瓜果球並點綴透明佛手柑凝膠，十分沁涼清爽，當舀入底部白乳酪楓糖慕斯，又融合成奶昔般溫潤。若要說前一道沒吃過的棉花糖冰口感驚奇，這道冰晶便是讓過去不喜瓜果類的記者，因高度反差被圈粉，口味最清爽卻極為深刻。
稍以溫熱「松針茶」沉穩身心，便進入相當於Fine Dining主餐的「-12℃ 酢漿草/紫蘇/茴香」，主廚Arvin形容「最正規標準的義式冰淇淋便是-12℃，不只要藉此傳達冰淇淋的純粹，更要展現最經典的質地與口感」。他將酢漿草、發酵山茼蒿與蘋果，製成隱約散發酸度與發酵風味的冰淇淋，襯以底部的茴香橄欖油醋醬汁，吃之前先敲碎頂層輕薄平整的紫蘇糖片，拌入深沉草本氣味；為讓紫蘇葉型挺拔而薄脆，還捨棄了直接糖漬紫蘇的做法，以糖水川燙紫蘇葉後、壓平再風乾製成糖片。
「-196℃ 草莓/洛神/乳脂」雖說是全套最低溫，但瞬間凝結的液態氮冰球對愛吃甜點的人來說卻不至於太陌生。將草莓與粉紅胡椒、洛神花與酸豆、乳酸3種複合風味與色彩，搭配木質調鴨腳木蜂蜜、與底層的馬斯卡彭乳酪，酸甜的水果風味很討喜；尤其使用擠罐一滴滴擠進液態碳中而形成的小小冰球，不含有空氣能吃到冰脆口感。還使原本感到濃厚的佐餐「檜木/脫醇紅酒/伯爵茶」Mocktail，意外變得很輕盈、木質風味的澀感也變圓潤。
壓軸則以「40℃ 桂圓/桂花」熱蛋糕佐桂花蘭姆酒冰淇淋，特意將蛋糕每一面都煎到焦脆，再疊上牛奶做成的白脫乳奶醬與杏仁脆片，冷熱撞擊交融在嘴裡，還吃得到內斂的龍眼乾氣息。MINIMAL春季套餐4月19日起正式推出，每套1200元，另有特別為冰淇淋套餐設計的Mocktail Pairings可選，2杯一組500元；還為喜愛gelato的消費者推出可自選2口味的外帶杯裝120ml/杯180元、盒裝500ml/盒660元服務，每週將有六個口味輪番上陣，而主廚特別推薦「碧螺春｜甘蔗｜山當歸」、「葡萄柚｜鐵觀音｜山茼蒿」、「香草｜玉蘭花｜焦糖」三組複方口味，固定6款口味體驗禮盒1200元則有120ml x 6杯。
另外，Tiffany & Co.蒂芙尼在台灣開設的Blue Box Café Taipei亞洲第一間全新概念店，迎接開幕後第一個春天，餐廳顧問林明健Chef Kin選用法國進口初春白蘆筍、彩色番茄、青翠甜豆、百香果、