行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉上周突遭通知董事長職務遭撤，施俊吉昨（4）開記者會，懷疑因擋人財路而遭去職。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，這間吵得很兇的「台灣金聯」最大股東是財政部，買房想撿便宜，不用找法拍、挖凶宅，「多刷一下台灣金聯的網站準沒錯」。
何世昌指出，台灣金聯是一家泛公股機構，財政部為最大股東，業務內容是處理「不良債權」，也就是土建融、或房貸還不出來的這類物件，台灣金聯會把不良債權流入法拍市場前先吃下來，這就是每年標售「平價屋」的物件來源。
「平價屋」很搶手，但限量總是殘酷的，每年都有不少人扼腕沒中籤。何世昌點出，其實台灣金聯網站上刊登出售物件，並分為「物權」、「債權」兩大類型，如果有喜歡的房子或土地，可以寫信聯繫台灣金聯洽詢價格與現況。
何世昌表示，事實上，台灣金聯刊登出售的房地物件不見得每個都很便宜，還是需要挑選、比價，但他們賣的房子有一個很大的好處，那就是屋內都處理得乾乾淨淨，沒有最令人擔心的「占用」問題。
台灣金聯除了處理不良債權外，近年也切入老屋重建市場，而且還去競標政府標售的物件，甚至推出自建案。何世昌分享，如果不敢買法拍屋卻想撿便宜，多刷一下台灣金聯的網站準沒錯。
據了解，三立iNEWS財經主播邱子玲今年在台北買房，就是買下台灣金聯第一間建案、位在政大附中學區附近的成屋，她選擇首購方案，反而比新青安多省下100多萬。
🟡台灣金聯是家什麼公司？
台灣金聯資產管理股份有限公司，簡稱台灣金聯、TAMCO，是台灣一家資產管理公司，2001年由中華民國財政部與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會主導下成立，業務是協助台灣各家金融機構處置不良債權。
🟡台灣金聯平價屋怎麼申購？可以貸款嗎？
台灣金聯每年會舉辦「平價住宅銷售專案活動」，2024年平價屋在2月下旬至3月下旬賞屋及登記，4月初抽籤。台灣金聯網站請點此
有意申購的民眾選定物件後，可持身分證件及存摺封面影本，至台灣金聯台北總公司或各業務處辦理，也可線上填寫申購書，列印後檢附身分證正反面影本、退款銀行存摺封面影本，一同寄回台灣金聯台北總公司或各業務處。
申購台灣金聯平價宅不需支付仲介費，過戶代書費用也由台灣金聯負擔。台灣金聯表示，若買家符合新青安貸款條件也可申貸，貸款成數上限八成。不過，成交人需辦理銀行貸款，其衍生之履約保證費用或設定抵押權規費及地政士費等須由成交人負擔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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何世昌表示，事實上，台灣金聯刊登出售的房地物件不見得每個都很便宜，還是需要挑選、比價，但他們賣的房子有一個很大的好處，那就是屋內都處理得乾乾淨淨，沒有最令人擔心的「占用」問題。
台灣金聯除了處理不良債權外，近年也切入老屋重建市場，而且還去競標政府標售的物件，甚至推出自建案。何世昌分享，如果不敢買法拍屋卻想撿便宜，多刷一下台灣金聯的網站準沒錯。
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台灣金聯資產管理股份有限公司，簡稱台灣金聯、TAMCO，是台灣一家資產管理公司，2001年由中華民國財政部與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會主導下成立，業務是協助台灣各家金融機構處置不良債權。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。