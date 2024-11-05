美國總統大選決戰時刻近在眼前，由於美國幅員遼闊，各州投開票時間不一，今（5）在新罕布夏州小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）已開出2024大選第一張總統選票，結果為共和黨候選人川普、民主黨候選人賀錦麗各拿了3張普選票平手。
美國各州投票結束時間不一，而在美國新罕布夏州這個只有6位登記選民的小鎮迪克斯維爾台灣時間週二（5）稍早已經開出了全美國第一張總統選票，當地選務人員公布的第一張總統選票投給了川普，最終開票結果由共和黨候選人川普和民主黨候選人賀錦麗各拿3張普選票平手。（美國總統大選各州開票時間請見此）
根據新罕布夏州的法律規定，註冊選民少於一百人的投票所可以提前在凌晨投票，並在所有選民投完票後提前開票，今年當地已註冊選民只有4名共和黨選民與2名無黨籍選民，因此在投票完成後會立刻進行統計並公佈結果，這使迪克斯維爾比全美任何地方都提前幾個小時完成開票，同時也吸引記者媒體報導，在大選當天往往記者人數甚至會超過選民人數。
值得注意的是，今年一月地方初選時，當地6名註冊選民全投給共和黨前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley），而在過去兩次總統大選，當地最終開票結果都選擇支持民主黨候選人，該鎮在2020年一致將五票投給拜登，而2016年大選希拉蕊從七票當中贏下四票。
現年75歲的選民奧騰向《CNN》表示，他自七歲起就一直是共和黨人，但在週二的投票前他向媒體表示自己會把這次總統票投給賀錦麗，他認為從整個選戰來看，「川普明確表示要人們宣誓效忠於他、只有他才能解決所有問題，而就我看來這完全就是『反民主』的行為。」
美選多家民調結果顯示兩人支持度接近誤差範圍，雙方都有充足理由保持信心，最終誰能在關鍵搖擺州贏得多數選票，請鎖定最新【2024美國總統大選】報導專頁。
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根據新罕布夏州的法律規定，註冊選民少於一百人的投票所可以提前在凌晨投票，並在所有選民投完票後提前開票，今年當地已註冊選民只有4名共和黨選民與2名無黨籍選民，因此在投票完成後會立刻進行統計並公佈結果，這使迪克斯維爾比全美任何地方都提前幾個小時完成開票，同時也吸引記者媒體報導，在大選當天往往記者人數甚至會超過選民人數。
值得注意的是，今年一月地方初選時，當地6名註冊選民全投給共和黨前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley），而在過去兩次總統大選，當地最終開票結果都選擇支持民主黨候選人，該鎮在2020年一致將五票投給拜登，而2016年大選希拉蕊從七票當中贏下四票。
現年75歲的選民奧騰向《CNN》表示，他自七歲起就一直是共和黨人，但在週二的投票前他向媒體表示自己會把這次總統票投給賀錦麗，他認為從整個選戰來看，「川普明確表示要人們宣誓效忠於他、只有他才能解決所有問題，而就我看來這完全就是『反民主』的行為。」
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