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▲今（5）日峮峮（左二）和其他班底出席節目《飢餓遊戲》8週年記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲豆花妹（蔡黃汝）跟班底們越來越熟，也越來越放下偶包。（圖／記者吳翊緁拍攝）

34歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性，因跳一首「炸裂陳子豪」爆紅，跨足演藝圈主持也交出亮眼成績單。今（5）日峮峮和其他班底出席節目《飢餓遊戲》8週年記者會，被王仁甫虧手上有18個代言，瘦身3公斤的她現身更是美出新高度，被問到陳子豪未來的去向，峮峮也坦言：「以我自己會覺得他不會走，對他有信心。」峮峮先前傳出以高價接下內衣代言，對此，她澄清沒有這回事，「因為是一整季，有夏冬要分2次拍攝。」由於每一季都要拍攝一次，因此愛吃的她只能飲食控制，保持苗條身材，「以前曾經試過運動，食量保持一樣，但沒什麼用，只能靠少吃跟喝很多水。」由於每個月都會量一次體重，峮峮也透露她距離上次記者會差不多瘦了3公斤。明星球員陳子豪先前被爆料，在結束和兄弟象的3年複數年合約後，準備投入自由球員市場，身為兄弟啦啦隊的一員，峮峮坦言，不認為陳子豪會離開球隊，喊話對對方有信心，「希望會留下來。」而被問及自己是否會續留球隊，峮峮也笑說：「我當然要留下來！」王仁甫也爆料，峮峮和豆花妹（蔡黃汝）參加節目3年以來越來越沒有偶像包袱，峮峮甚至被虧一件棉褲可以穿3天，讓她立刻喊冤：「我是包色！」以前蔡黃汝會比較放不開，常常喊說要把出糗的片段剪掉，但如今只有越玩越瘋，被王仁甫大讚：「觀眾也喜歡妳這個樣子。」他表示，峮峮是啦啦隊，給人會跳舞的印象，而蔡黃汝都是在唱歌，參加節目也讓觀眾們挖掘女神截然不同的一面。