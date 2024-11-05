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▲全國暨六都法拍移轉量變化。（圖／住商機構提供）

被視為「房市反指標」的拍賣移轉量，近期出現攀升，住商機構彙整內政部數據，全國今年前三季拍賣移轉棟數達2928棟，比去年同期成長約一成，其中新北市區域法拍量更大漲90%。房產專家分析，新北市近年來因重劃區議題夯，炒作風氣也更勝，導致法拍量體大增。根據內政部統計，全台截至9月為止，拍賣移轉棟數達2,928棟，與上季同期相比成長約10.3%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，近年來拍賣移轉棟數屢創新低，主要與房貸利率仍屬相對低點、房價走勢上揚等因素有關，讓資金斷頭屋主能安全找到下家。不過，今年下半年受第七波信用管制衝擊，多戶族貸款條件受限，加上銀行滿水位問題難解，整體買氣趨冷，投資或置產如遇資金出現缺口，又適逢市場急凍難以找到「接盤俠」，易讓物件出現在法拍市場。六都中以新北市達692棟最多，且與去年前三季數據相比，新北市法拍移轉棟數增長90.6%，漲幅也是六都之最。賴志昶表示，新北市近年來各大重劃區蓬勃發展，不少區域又相對房價親民，磁吸首購族群，惟此類生活機能或重大建設仍未實現之區域，投資炒作風氣也更勝，也讓區域適逢房市波動，易讓地區出現部分法拍潮。高房價時代，買方、投資人尋找低價物件，法拍市場機會最高，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，，雖有銀行可提供代墊款，但利率可能在6%以上，況且許多法拍屋債權狀況複雜，或有特殊情形法院不點交，可能取得所有權卻無法使用，建議詳閱法拍物件詳細資料，並確實了解拍賣程序，以免投入資金卻白忙一場。