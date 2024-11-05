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▲虞積學強調，公共安全無小事，遠雄10日內若未完成申報，除了加重罰鍰，將採斷水斷電處置。（圖／記者陳明中攝）

臺北大巨蛋風波不斷，今(5)日又被開罰！大巨蛋不只舉辦球賽，近期也開始舉辦演唱會，但因取得使照後，未依規定1年內完成公安申報，臺北市政府建築管理處建管處處長虞積學震怒開罰12萬元，並貼上「不合格場所」標籤，限期要求10日內完成申報，逾期將加重裁罰至30萬元，並可連續處罰，必要時將勒令停用或採取斷水斷電等強制措施。根據《建築法》第77條及相關規定，供公眾使用的建築物應於取得使用執照後一年內，辦理防火避難設施及設備安全標準檢查，並向主管機關申報。臺北大巨蛋於2023年11月2日取得使用執照，應於2024年11月2日以前完成首次公共安全檢查申報。然而，至今尚未完成申報，已逾法定期限。建管處處長虞積學強調，公共安全無小事，特別是大型公共集會場所，應嚴格遵守相關法令規定，確保市民安全。對於未依規定申報的建築物，將依法處以罰鍰，並要求限期改善。若遠雄屆期未改善，將加重處罰，最高可處新臺幣30萬元罰鍰，並可能採取停止供水、供電等強制措施。最後他呼籲，所有建築物所有權人或使用人應主動了解並遵守公共安全檢查申報相關規定，定期辦理檢查，確保建築物的安全使用，共同維護公共安全。