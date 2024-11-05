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▲如果母親全部繼承了父親遺產，5年內母親再逝世，可以依法只繳一次遺產稅。（示意圖／翻攝pexels）

▲子女讓媽媽先繼承遺產，待媽媽逝世，發生2次繼承時，不動產轉售時，應注意房地合一稅。（示意圖／翻攝pexels）

台灣高齡化趨勢明確，遺產繼承越來越常發生，但如果父母相繼離世，遺產繼承就會成為喪家的另一個大煩惱，如父親先去世，子女將財產都讓母親繼承後，母親又去世，接下來子女將面臨遺產稅、房地合一稅等問題，地政士表示，「遺產繼承部分目前稅法已經有很人性化的處理方式，但要特別留意房地合一稅的發生。」依照我國現有稅制，若發生遺產繼承，扣除額額1,333萬，以父親離世，留下配偶、1子為例，配偶擁553萬扣除額、子擁有56萬直系血親卑親屬扣除額，另還有喪葬費扣除額138萬。遺產繼承發生時，如果爸爸逝世，為了維繫母親的安全感，不少子女都會「拋棄繼承」，讓母親繼承所有遺產，然而，母親通常也會比子女早逝世，待母親逝世後，子女等於要多繳一次遺產稅。正業地政士事務所所長鄭文在指出，「事實上，這樣的情況很常發生，所以稅法早以因應人情味有相關規定，如果母親在繼承父親遺產後的5年內死亡，父親部份的遺產稅若當時已繳納，就免再繳一次，如果是6~9年，則逐年遞減80%、60%、40%、20%，自遺產總額中扣除，免徵遺產稅。」另一件事情要注意的，就是子女要將遺產全讓給母親，會採取「拋棄繼承」的錯誤方式，事實上，這樣會導致繼承權落入其他順位繼承人身上，如孫子，讓情況變得複雜，所以一般都會建議用「協議分割」替代「拋棄繼承」。鄭文在表示，實務經驗上，不少子女為了孝順媽媽，即使得知可能有2次課稅發生，仍會希望全部由媽媽繼承，這時候就應該採「協議分割」，如字面意思，協議分割財產，依照比例繼承，將大部分財產給媽媽，這樣就不會有「拋棄繼承」後，被其他順位取得繼承權的狀況發生。不過，鄭文在也提醒，「第一次繼承時，如果不動產是105年前取得，未來出售，可採舊制『納入綜合所得稅』申報，但如果採二次繼承方式，取得時間則變成第一次繼承的時間點，未來出售，就必須採新制『房地合一稅』申報。」