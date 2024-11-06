央行打房後，首購族買房好貸款嗎？央行（中央銀行）9月19日祭出第七波信用管制打炒房，強調首購族不受影響，不過在此前銀行房貸水位早就滿了，一名在上市公司年薪80萬的首購族曝目前貸款實況，表示歷經2個月終於核貸，最終獲「利率2.65%、核貸7成5」，直言新青安要等明年才撥款，「銀行說真的沒錢了」，直言新青安看得到卻吃不到。
原PO在臉書「買房知識家」公開社團發文，分享不想再多幫房東繳房貸，因此買了間屋齡在1年內的新成屋，8月28日送件銀行被擱置到9月5日送件，「3家銀行從原本保證8成到後來7成，好說歹說去懇求最後75成，審核期間每天都是天堂地獄來回受虐」。
他說最後700萬，「利率2.65%、30年無寬限期」，10月9日對保，一周後清償塗銷，10月25日交屋，感嘆：「終於有自己的家了！真的是一場艱辛的貸款路程。」
貼文引發討論，不少人好奇原PO是首購為何不用利率只有1.775%的新青安。原PO回應說：「10月初的時候2家給的不符合我的理想，我打算轉新青安的兆豐，兆豐的回答一樣喔『沒錢了』！」想辦新青安要排到明年才有機會撥款。
首購房貸辦不下來怎麼辦？央行設15支專線可陳情
事實上，對於首購族貸款事宜，央行在9月初強調已督促銀行積極辦理房貸困難事宜，包含新青安與首購貸款，若仍有相關陳情案件，央行已設置15支專線，(02) 2357-1356~2357-1369、2357-1297，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。
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他說最後700萬，「利率2.65%、30年無寬限期」，10月9日對保，一周後清償塗銷，10月25日交屋，感嘆：「終於有自己的家了！真的是一場艱辛的貸款路程。」
貼文引發討論，不少人好奇原PO是首購為何不用利率只有1.775%的新青安。原PO回應說：「10月初的時候2家給的不符合我的理想，我打算轉新青安的兆豐，兆豐的回答一樣喔『沒錢了』！」想辦新青安要排到明年才有機會撥款。
首購房貸辦不下來怎麼辦？央行設15支專線可陳情
事實上，對於首購族貸款事宜，央行在9月初強調已督促銀行積極辦理房貸困難事宜，包含新青安與首購貸款，若仍有相關陳情案件，央行已設置15支專線，(02) 2357-1356~2357-1369、2357-1297，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。