《NOWnews今日新聞》推出的美選深度特別節目《全球霸主之爭》，在台灣時間6日上午11時開始直播，由東海大學政治系教授邱師儀主持，並邀請多位重量級來賓，與大家一同觀看即時開票數。
節目一開始，邀請到國際政治專家趙君朔和美國前國防部官員胡振東，分析美國大選局勢和最新開票現況。截至台北時間早上11點半前，從地圖上看，目前代表共和黨的紅色幾乎佔滿整個美國，不過美國前國防部官員胡振東指出，每個州投票和開票速度不一樣，雖然川普目前暫時領先，但賀錦麗仍有機會出勝出。「我高中學美國的選票系統就覺得很奇怪，像台灣就是直接投票，多少票就拿多少，但美國不是這樣，可能某個候選人的普選票數比較多，但結果贏的是另一個候選人。」
胡振東說，「目前搖擺州例如我居住的加州，幾乎可以確定是由賀錦麗拿下。」但他也指出一項有趣的研究報告顯示，沒有讀過大學的人有84％支持川普，最終誰會勝出仍難講。不過他也表示此次選舉「假新聞」狀況很嚴重，共和黨可能做了迷因或梗圖，普通民眾或軍人都會立刻轉發，美國論壇《Reddit》經常出現誤傳謬論，可能會影響選情。
趙君朔則分析，美國鄉下白人則主要支持川普的共和黨，因為觀念和態度都比較保守。目前局勢雖然以紅色代表的共和黨佔上風，但結果仍猶未可知。
美國七個關鍵搖擺州（Swing States）（佛羅里達、賓夕法尼亞、亞利桑那、密歇根、威斯康辛、北卡羅來納和喬治亞州）將影響最終結果，由於美國並非由普選總得票數決定，而是各州獲得較多普選票數者，可拿到州內所有選舉人票，獲得半數以上選舉人票者，即可當選美國總統，而搖擺州意指該州居民對於民主黨與共和黨的支持率相近，沒有明顯偏好哪個政黨；選舉中，常在民主黨與共和黨候選人之間搖擺不定。
川普與賀錦麗選情激烈，原因在於關鍵七大搖擺州的民調數字，幾乎全數在誤差範圍內，搖擺州的重中之重賓州，更是有多家民調出現平手，也讓兩人在選戰最後關頭，頻頻在關鍵搖擺州進行造勢催票。雖然眾多外媒分析賀錦麗會勝出，但今早美國兩大加密貨幣市場賭盤，押川普的比例更超過7成，戰況十分詭譎多變。
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胡振東說，「目前搖擺州例如我居住的加州，幾乎可以確定是由賀錦麗拿下。」但他也指出一項有趣的研究報告顯示，沒有讀過大學的人有84％支持川普，最終誰會勝出仍難講。不過他也表示此次選舉「假新聞」狀況很嚴重，共和黨可能做了迷因或梗圖，普通民眾或軍人都會立刻轉發，美國論壇《Reddit》經常出現誤傳謬論，可能會影響選情。
趙君朔則分析，美國鄉下白人則主要支持川普的共和黨，因為觀念和態度都比較保守。目前局勢雖然以紅色代表的共和黨佔上風，但結果仍猶未可知。
美國七個關鍵搖擺州（Swing States）（佛羅里達、賓夕法尼亞、亞利桑那、密歇根、威斯康辛、北卡羅來納和喬治亞州）將影響最終結果，由於美國並非由普選總得票數決定，而是各州獲得較多普選票數者，可拿到州內所有選舉人票，獲得半數以上選舉人票者，即可當選美國總統，而搖擺州意指該州居民對於民主黨與共和黨的支持率相近，沒有明顯偏好哪個政黨；選舉中，常在民主黨與共和黨候選人之間搖擺不定。
川普與賀錦麗選情激烈，原因在於關鍵七大搖擺州的民調數字，幾乎全數在誤差範圍內，搖擺州的重中之重賓州，更是有多家民調出現平手，也讓兩人在選戰最後關頭，頻頻在關鍵搖擺州進行造勢催票。雖然眾多外媒分析賀錦麗會勝出，但今早美國兩大加密貨幣市場賭盤，押川普的比例更超過7成，戰況十分詭譎多變。
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