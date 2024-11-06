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美國總統大選最早於美東時間5日清晨5時（台北時間5日晚間6時）開始，美東時間5日晚間6時（台北時間6日上午7時）起各地陸續結束投票，目前已進入開票，美國賭盤也披露最新預測數據，共和黨候選人川普在2大預測事件平台「Polymarket」和「Kalshi」勝選機率都暴升至70％，創下兩個平台新紀錄，加密貨幣預測市場的民眾壓倒性地賭川普贏賀錦麗。全美國都仍在開票中，雖然目前仍難以預測結果會是美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），還是共和黨總統候選人川普（Donald Trump），但美國賭盤最新數據顯示，大多數賭徒都把希望押在川普身上。根據預測市場平台「Kalshi」最新數據顯示，川普勝選機率在今（6）日衝上66%，目前為75％，而賀錦麗僅有25%；另一個預測市場平台「Polymarket」的預測數據，在截稿前為川普78.6%及賀錦麗21.3％。川普選情預測優勢直接讓相關概念股的股價大漲，川普媒體科技集團（股票代號：DJT）股價在今日盤後交易一度飆漲29%，雖然目前已收斂至10％左右，仍看得出部份選民堅定相信川普會勝選。