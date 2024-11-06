網紅醫師黎雨青日前遭爆料外遇美女營養師陳嫚羚長達10年時間，害元配蕭妻病情加重最後身亡。現在黎雨青的岳母，也就是蕭妻的媽媽與妹妹也公開受訪，表示蕭妻過世後黎雨青還想要獨佔2000萬房產，至今都未把蕭妻的存款、存摺歸還給家人，讓岳母憤怒轟黎雨青：「不要拿我女兒的錢養小三」，要求黎雨青和陳嫚羚公開道歉。
黎雨青稱照顧多年病妻 岳母反擊：沒這麼偉大
黎雨青10年婚外情曝光後，他上個月25日公開發表聲明道歉，內容除承認劈腿外，還大篇幅描述對蕭妻的照顧及付出多少醫療費，對小三內容則草草帶過，讓岳母相當氣忿。據《CTWANT》報導，黎雨青岳母出面回擊，道出真相，強調女兒的醫療都有保險金可以負擔，電子耳換新也是拿退休金購買，怒轟黎雨青：「他沒這麼偉大。」
不要拿女兒錢養小三！岳母要求黎雨青淨身出戶
岳母表示，黎雨青與陳嫚羚的外遇不是發生在10年前，而是持續了10年，黎雨青以爸媽想要抱孫、有傳宗接代壓力為由，和陳嫚羚交往。但岳母表示，蕭妻和他結婚初期病況其實不嚴重，也提過要生孩子，是黎雨青自己拒絕的。而蕭家為了讓女兒婚後有保障，在台中砸頭期款買了房子給兩人居住，後來房價翻漲，價值2千多萬，黎雨青卻想占為己有。
岳母也爆料，黎雨青曾答應女兒會好好二老，但女兒過世後，她的存款、存摺都還在黎雨青手上。蕭家希望黎淨身出戶，黎雨青卻不願意，甚至說出「我全都要」等語，讓岳母氣炸。岳母怒轟黎雨青：「不要拿我女兒的錢養小三」，希望他和小三陳嫚羚公開道歉，為女兒多年來的委屈感到不捨。
外遇黎家全知情？黎雨青：客家人接受在外還有一個
岳母表示，黎雨青外遇醜聞曝光後，曾找上蕭家希望可以一起對外澄清，雙方在溝通過程中，黎雨青自爆蕭妻不能生育，還被黎家父母「趕出門」。黎雨青稱父母得知蕭妻生病不能生子後，要求他離婚另娶，但他不願意，所以才另找小三婚外情。陳嫚羚懷孕後甚至還跟黎家父母一起出國玩，放蕭妻孤單守空閨；黎雨青更大膽直言：「我爸說，客家人可以接受在外面還有一個」，毀三觀言論讓人無法苟同。
而陳嫚羚腹中胎兒後來因不明原因沒有出生，不過黎陳兩人仍持續婚外情，甚至每週有固定的「小三日」可以私通。岳母爆料在蕭妻過世前一晚，就是黎雨青的小三日，女兒當時人不舒服也不願叨擾她到家中照顧，黎雨青也不在，蕭妻只能拜託妹妹隔天帶自己去醫院輸血，怎料隔天到了醫院身體狀況就急轉直下而過世，成了蕭家人心中最深的傷痛。
曾發聲明捍衛聲譽 黎雨青臉書又關閉神隱
針對以上指控和回應，黎雨青目前都沒有做出回應，臉書粉專又再度關閉消失無蹤。而他先前貼出的聲明函強調，太太與娘家有為了他的事業投資數百萬元並非事實，更說自己沒有為了不給600萬贍養費而拒絕離婚，事實上是太太因生病關係非常依賴他，他也承諾會陪在太太身邊。如今兩家人各持己見撕破臉，究竟誰對誰錯，外人恐怕難說清。
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黎雨青10年婚外情曝光後，他上個月25日公開發表聲明道歉，內容除承認劈腿外，還大篇幅描述對蕭妻的照顧及付出多少醫療費，對小三內容則草草帶過，讓岳母相當氣忿。據《CTWANT》報導，黎雨青岳母出面回擊，道出真相，強調女兒的醫療都有保險金可以負擔，電子耳換新也是拿退休金購買，怒轟黎雨青：「他沒這麼偉大。」
不要拿女兒錢養小三！岳母要求黎雨青淨身出戶
岳母表示，黎雨青與陳嫚羚的外遇不是發生在10年前，而是持續了10年，黎雨青以爸媽想要抱孫、有傳宗接代壓力為由，和陳嫚羚交往。但岳母表示，蕭妻和他結婚初期病況其實不嚴重，也提過要生孩子，是黎雨青自己拒絕的。而蕭家為了讓女兒婚後有保障，在台中砸頭期款買了房子給兩人居住，後來房價翻漲，價值2千多萬，黎雨青卻想占為己有。
岳母也爆料，黎雨青曾答應女兒會好好二老，但女兒過世後，她的存款、存摺都還在黎雨青手上。蕭家希望黎淨身出戶，黎雨青卻不願意，甚至說出「我全都要」等語，讓岳母氣炸。岳母怒轟黎雨青：「不要拿我女兒的錢養小三」，希望他和小三陳嫚羚公開道歉，為女兒多年來的委屈感到不捨。
外遇黎家全知情？黎雨青：客家人接受在外還有一個
岳母表示，黎雨青外遇醜聞曝光後，曾找上蕭家希望可以一起對外澄清，雙方在溝通過程中，黎雨青自爆蕭妻不能生育，還被黎家父母「趕出門」。黎雨青稱父母得知蕭妻生病不能生子後，要求他離婚另娶，但他不願意，所以才另找小三婚外情。陳嫚羚懷孕後甚至還跟黎家父母一起出國玩，放蕭妻孤單守空閨；黎雨青更大膽直言：「我爸說，客家人可以接受在外面還有一個」，毀三觀言論讓人無法苟同。
而陳嫚羚腹中胎兒後來因不明原因沒有出生，不過黎陳兩人仍持續婚外情，甚至每週有固定的「小三日」可以私通。岳母爆料在蕭妻過世前一晚，就是黎雨青的小三日，女兒當時人不舒服也不願叨擾她到家中照顧，黎雨青也不在，蕭妻只能拜託妹妹隔天帶自己去醫院輸血，怎料隔天到了醫院身體狀況就急轉直下而過世，成了蕭家人心中最深的傷痛。
曾發聲明捍衛聲譽 黎雨青臉書又關閉神隱
針對以上指控和回應，黎雨青目前都沒有做出回應，臉書粉專又再度關閉消失無蹤。而他先前貼出的聲明函強調，太太與娘家有為了他的事業投資數百萬元並非事實，更說自己沒有為了不給600萬贍養費而拒絕離婚，事實上是太太因生病關係非常依賴他，他也承諾會陪在太太身邊。如今兩家人各持己見撕破臉，究竟誰對誰錯，外人恐怕難說清。