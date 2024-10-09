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▲黎雨青外型帥氣、台風穩健，經常出現在各大知識、健康節目中。（圖／翻攝診所臉書）

▲美女營養師陳嫚羚有「氧氣女神」的封號，靠著分享醫學知識上節目，在網路上也小有名氣。（圖／翻攝台灣褐藻醣膠發展學會fucoidan粉專）

▲目前陳嫚羚、黎雨青都將社群平台關閉，陳嫚羚的經紀人未出面回應。（圖／翻攝營養嫚嫚說-嫚嫚營養師臉書）

37歲美女營養師陳嫚羚「氧氣女神」遭爆料與已婚的47歲網紅名醫黎雨青有不倫戀。消息指出，兩人出軌10年時間，陳嫚羚更傳泡湯照挑釁元配，導致黎雨青生病的太太病情加重，9月因突發性腦溢血身亡，元配家人氣不過，才將此事報料出來。目前陳嫚羚關閉YouTube、臉書等社群平台。黎雨青則回應都已經是10年前的往事，如今妻子已經病逝，不懂有心人士為何要重提舊事炒作，對家屬造成傷害。據《CTWANT》報導，原本形象正面的醫師黎雨青被爆出軌美女營養師陳嫚羚，不倫戀長達10年。兩人在2014年因工作關係結識，當時畢業於中興大學食生所碩士的陳嫚羚是藥廠業務，和家醫科醫生黎雨青有往來，兩人竟互生情愫展開交往；陳嫚羚因不滿當小三，還主動傳訊息、和黎雨青的泡湯親密照挑釁正宮太太，與節目上溫柔可人的形象大相逕庭。爆料內容更稱陳嫚羚在2016年懷上黎雨青的小孩，黎家父母得知此事欣喜若狂，兩人還無視正宮出國度假，不過最後這個小孩因不明原因沒有出生。當時黎雨青回心轉意帶蕭姓元配出遊時，陳嫚羚也因忌妒狂傳訊息騷擾，導致黎雨青無法跟其分手，也不想支付贍養費與蕭妻離婚，3人就這樣維持畸形戀，直到今年9月蕭妻因突發性腦溢血身亡，享年46歲。爆料者自稱是蕭妻的家屬，不捨蕭妻含著多年委屈就這樣離世，才決定將此事公開。目前陳嫚羚關閉所有社群平台，包含臉書、IG、YouTube等，陳嫚羚的經紀人也拒接電話沒有回應。黎雨青則表示這些都是10多年前發生的舊事了，不懂有心人士為何還要重提炒作，對家人造成傷害。