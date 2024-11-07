買房最重要就是選地段，交通方便的區域大加分！一名在新竹縣竹北市租屋居住的網友抱怨，指出上班交通尖峰時間，開車上國道「短短500公尺的距離要開半小時」，天天塞到爆，不解竹北沒捷運也沒什麼公共設施，卻一堆人願意花2000多萬元在竹北買2房，問到「到底好在哪？」達人揭新竹塞車地獄，房價卻照漲關鍵在於「5個差不多」。
原PO日前在臉書「爆廢公社二館」發文，曬出卡在車陣中遙等紅燈的照片，有感而發寫到：「怎麼會有人願意花兩千多萬，在竹北買兩房一廳一衛的房子？要捷運沒捷運、要公車沒公車！上班時間要上個國道距離500公尺要半個小時。」不解竹北房子到底好在哪裡。
貼文引發討論，不少人認為在台元或竹科上班的中高階主管，肯定覺得可以買，在地人直言：「以我來看，就業機會多加上醫療資源多，這兩個硬條件就是會選竹北及新竹市的原因，雖然公共交通不便，但中大型醫療這種突發性急需的硬條件，應該是全台之冠吧！」
房產達人、新竹房仲林品揚曾在其「Lin's竹北房產筆記」臉書粉專發文，形容新竹塞車狀況「如果適逢週五+連假+天氣很冷+下雨combo，那真的有得好受了，會塞到懷疑人生」。
但是即便如此，新竹房價並不會因為交通的不便而受到抑制。林品揚分析，認為主要在於居民的同質性太高了，「差不多的消費能力、差不多的生活習慣、差不多的移動軌跡、差不多的升學管道與差不多的住宅環境」。
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貼文引發討論，不少人認為在台元或竹科上班的中高階主管，肯定覺得可以買，在地人直言：「以我來看，就業機會多加上醫療資源多，這兩個硬條件就是會選竹北及新竹市的原因，雖然公共交通不便，但中大型醫療這種突發性急需的硬條件，應該是全台之冠吧！」
房產達人、新竹房仲林品揚曾在其「Lin's竹北房產筆記」臉書粉專發文，形容新竹塞車狀況「如果適逢週五+連假+天氣很冷+下雨combo，那真的有得好受了，會塞到懷疑人生」。
但是即便如此，新竹房價並不會因為交通的不便而受到抑制。林品揚分析，認為主要在於居民的同質性太高了，「差不多的消費能力、差不多的生活習慣、差不多的移動軌跡、差不多的升學管道與差不多的住宅環境」。