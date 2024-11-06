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▲今年1-8月七都以外預售交易熱區。（圖／永慶房屋提供）

▲都以外預售屋交易量年增率最高前5名行政區。（圖／永慶房屋提供）

七都（六都加新竹縣市）以外的預售市場，哪裡賣得最好？永慶房產集團根據預售屋實價登錄資料，統計今年1-8月七都以外的預售屋交易熱區，發現以科學園區周遭的預售房市交易最為暢旺，冠軍是受竹科外溢效應的苗栗縣頭份市、竹南鎮排第一、第三名，而嘉義縣朴子市受惠台積電設廠，預售交易量年增超過8倍，排第二名。位於苗栗縣北側的頭份市與竹南鎮，受惠於竹科外溢的剛性買盤，今年1-8月的預售交易火熱，交易件數分別為993件和878件。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市因腹地受限，新增供給有限，在供不應求的狀況下，鄰近竹科的區域如頭份市、竹南鎮也因外溢效應，房價跟著水漲船高，且購屋族群大多屬高所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力強。陳金萍說明，頭份市、竹南鎮本為苗栗房市熱區，當地擁有相對優良的居住機能，也吸引不少頭份產業園區與竹科客群入主。而且，以新竹科學園區為中心點，往南就是頭份交流道，開車通勤約20分鐘便抵達。除此之外，頭份市、竹南鎮目前房價還算親民，今年預售屋單價大約落在4字頭上下，對比竹北市的高房價，自然吸引許多竹科外溢客群與置產族群的目光，人口也持續湧入，區域發展具一定潛力。去年1-8月朴子市的預售交易量僅96件，今年1-8月受益於台積電設廠利多加持，朴子市的預售交易量飆升至884件，年增率為820.8%。陳金萍分析，嘉義縣朴子市屬於蛋白區域，過去房市表現處於低檔，但隨著今年3月台積電先進封測廠確定落腳嘉義科學園區，朴子市成最優先受惠的區域，預期能帶動當地房市熱潮。隨著台積電未來在園區內的投資建設，以及科學園區後續的規劃興建，將帶動朴子市的經濟發展、人口增長與自住需求提升。陳金萍補充，朴子市因鄰近嘉義科學園區和嘉義高鐵站，在產業與大型開發案等利多題材發酵下，促動該區預售屋買氣暢旺。而且隨著半導體相關產業的進駐逐步落實，產生的利多效應將會更為明顯，朴子市有望成為新一代嘉義房市的熱區之一。陳金萍指出，未來的預售市況，需觀察銀行房貸緊縮現象是否持續，以及是否還會有新一波的房市管制措施推出，將左右預售市場表現，而未來這些區域的預售市場是否會有好表現，值得持續觀察。