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高麗菜素有「國民蔬菜」之稱，是許多民眾常吃的蔬菜。農業部農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」指出，10月中旬育苗場高麗菜供苗量約679萬株，這也是今（2024）年首度亮屬於超種的紫燈，較近3年同期增15%。農糧署示警，這批採收期落在明年1月初，若11月再超種，採收期將與春節休市重疊，恐有供過於求的情況，導致量多價跌。農糧署表示，10月上旬育苗場高麗菜供苗量較近3年同期增加15%，採收期落在12月下旬以後，已請農民評估種植風險，分散或轉作其他作物。雖然10月下旬轉為警戒紅燈，但出苗量達到578萬株，逼近超種的600萬株警戒。到了10月中旬出苗達679萬株，首度出現超種的「紫色燈號」。農糧署表示，目前秋季高麗菜批發價落在每公斤25.2元，價格呈現穩定。不過，由於高麗菜種植到採收約2到3個月，10月中旬種植預計明年1月採收，正好落在農曆年前，市場需求量較大，預計造成價格波動不大，但若進入冬季前再度超種，採收期落在農曆春節後，到時候可能會遇到量多價跌情況，影響農民收益。農糧署表示，除了將持續監控高麗菜出苗情況，呼籲農民理性種植，避免高麗菜供過於求，價格崩跌。